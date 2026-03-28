ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-70: Με 100άρα και φόρα πριν τον ημιτελικό με τη Μούρθια

Ευτυχία Οικονομίδου

bet365

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 100-70 του Προμηθέα χωρίς να δυσκολευτεί και στρέφει την προσοχή του στον ημιτελικό με τη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία για το 100-70 σε ένα ματς που διατηρούσε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια φτάνοντας τη διαφορά και στις παρυφές των 40 πόντων.

ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Το ματς

Το ξεκίνημα ανήκε στους φιλοξενούμενους, που προηγήθηκαν με τρίποντο στο 2ο λεπτό (3-5), όμως η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Με οδηγό τον Περσίδη και τρέχοντας σερί 11 αναπάντητων πόντων, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα του αγώνα (11-7), αποκτώντας στη συνέχεια διψήφιο προβάδισμα (22-9 στο 7’). Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε με διαφορά 15 πόντων και τον Ταϊρί πρώτο σκόρερ (30-15).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον ΠΑΟΚ να πατάει… γκάζι από νωρίς. Με επιμέρους 15-4, οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν τη διαφορά (45-19), επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Μπαζίνα, χωρίς όμως να βρει ουσιαστικές λύσεις, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κλείσει ιδανικά το πρώτο ημίχρονο στο +28 (60-32).

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό. Ένα νέο σερί 11-0 ανέβασε τη διαφορά σε επίπεδα… παράστασης για έναν ρόλο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο +38 στο 29ο λεπτό (77-39), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο παρκέ μέχρι εκείνο το σημείο. H τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τον ΠΑΟΚ που πήρε μία εύκολη νίκη λίγο πριν τον ημιτελικό με τη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.

 

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Οι Θεσσαλονικείς είχαν φύγει με το διπλό από την Πάτρα (75-73).

Ο MVP... O Mπριν Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντέβον Γκραντ με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 43 ριμπάουντ του ΠΑΟΚ έναντι των 27 του Προμηθέα.

#PAOKMINPTSFG3PFTREBASTTOSTLBLK+/-EFF
2Melvin14:4441/40/22/3720102010
5Tyree20:01197/122/53/3051002618
6Koniaris19:4310/40/31/233210101
18Persidis22:50124/62/32/3611002415
26Moore12:3872/20/03/411201227
0Allen24:51135/120/23/3712101613
10Slaftsakis10:1221/30/10/021000-63
11Omoruyi17:36104/60/02/2300021013
13Zaras0:0000/00/00/00000000
20Iatridis15:47104/61/21/120001-311
25Fillios22:5593/60/33/423150914
33Dimsa18:43134/82/63/3521002215
TOTAL20010035/697/2723/2843191184124

#PromitheasMINPTSFG3PFTREBASTTOSTLBLK+/-EFF
0Harris26:5784/110/30/032200-134
4Coleman21:53115/101/20/061110-2213
5Plotas25:1800/20/00/011100-32-1
7Bazinas28:0783/110/62/254410-286
13Belo-Osagie21:0892/61/14/440300-306
1Grant16:48165/84/62/233220-619
2Hammonds0:0000/00/00/00000000
3Tucker21:0872/71/42/421110-193
12Lagios14:5821/10/00/01000023
17Prekas5:4700/10/10/000000-1-1
19Komnianidis3:3431/11/10/000000-13
77Stavrakopoulos14:2262/32/30/001010-17
TOTAL2007025/6110/2710/122713146064
@Photo credits: eurokinissi
     

