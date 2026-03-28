Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 100-70 του Προμηθέα χωρίς να δυσκολευτεί και στρέφει την προσοχή του στον ημιτελικό με τη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία για το 100-70 σε ένα ματς που διατηρούσε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια φτάνοντας τη διαφορά και στις παρυφές των 40 πόντων.

ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Το ματς

Το ξεκίνημα ανήκε στους φιλοξενούμενους, που προηγήθηκαν με τρίποντο στο 2ο λεπτό (3-5), όμως η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Με οδηγό τον Περσίδη και τρέχοντας σερί 11 αναπάντητων πόντων, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα του αγώνα (11-7), αποκτώντας στη συνέχεια διψήφιο προβάδισμα (22-9 στο 7’). Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε με διαφορά 15 πόντων και τον Ταϊρί πρώτο σκόρερ (30-15).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον ΠΑΟΚ να πατάει… γκάζι από νωρίς. Με επιμέρους 15-4, οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν τη διαφορά (45-19), επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Μπαζίνα, χωρίς όμως να βρει ουσιαστικές λύσεις, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κλείσει ιδανικά το πρώτο ημίχρονο στο +28 (60-32).

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό. Ένα νέο σερί 11-0 ανέβασε τη διαφορά σε επίπεδα… παράστασης για έναν ρόλο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο +38 στο 29ο λεπτό (77-39), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο παρκέ μέχρι εκείνο το σημείο. H τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τον ΠΑΟΚ που πήρε μία εύκολη νίκη λίγο πριν τον ημιτελικό με τη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Οι Θεσσαλονικείς είχαν φύγει με το διπλό από την Πάτρα (75-73).

Ο MVP... O Mπριν Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντέβον Γκραντ με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 43 ριμπάουντ του ΠΑΟΚ έναντι των 27 του Προμηθέα.

# PAOK MIN PTS FG 3P FT REB AST TO STL BLK +/- EFF 2 Melvin 14:44 4 1/4 0/2 2/3 7 2 0 1 0 20 10 5 Tyree 20:01 19 7/12 2/5 3/3 0 5 1 0 0 26 18 6 Koniaris 19:43 1 0/4 0/3 1/2 3 3 2 1 0 10 1 18 Persidis 22:50 12 4/6 2/3 2/3 6 1 1 0 0 24 15 26 Moore 12:38 7 2/2 0/0 3/4 1 1 2 0 1 22 7 0 Allen 24:51 13 5/12 0/2 3/3 7 1 2 1 0 16 13 10 Slaftsakis 10:12 2 1/3 0/1 0/0 2 1 0 0 0 -6 3 11 Omoruyi 17:36 10 4/6 0/0 2/2 3 0 0 0 2 10 13 13 Zaras 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 20 Iatridis 15:47 10 4/6 1/2 1/1 2 0 0 0 1 -3 11 25 Fillios 22:55 9 3/6 0/3 3/4 2 3 1 5 0 9 14 33 Dimsa 18:43 13 4/8 2/6 3/3 5 2 1 0 0 22 15 TOTAL 200 100 35/69 7/27 23/28 43 19 11 8 4 124