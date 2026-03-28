Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία για το 100-70 σε ένα ματς που διατηρούσε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια φτάνοντας τη διαφορά και στις παρυφές των 40 πόντων.
ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Το ματς
Το ξεκίνημα ανήκε στους φιλοξενούμενους, που προηγήθηκαν με τρίποντο στο 2ο λεπτό (3-5), όμως η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Με οδηγό τον Περσίδη και τρέχοντας σερί 11 αναπάντητων πόντων, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα του αγώνα (11-7), αποκτώντας στη συνέχεια διψήφιο προβάδισμα (22-9 στο 7’). Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε με διαφορά 15 πόντων και τον Ταϊρί πρώτο σκόρερ (30-15).
Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον ΠΑΟΚ να πατάει… γκάζι από νωρίς. Με επιμέρους 15-4, οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν τη διαφορά (45-19), επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Μπαζίνα, χωρίς όμως να βρει ουσιαστικές λύσεις, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κλείσει ιδανικά το πρώτο ημίχρονο στο +28 (60-32).
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό. Ένα νέο σερί 11-0 ανέβασε τη διαφορά σε επίπεδα… παράστασης για έναν ρόλο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο +38 στο 29ο λεπτό (77-39), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο παρκέ μέχρι εκείνο το σημείο. H τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τον ΠΑΟΚ που πήρε μία εύκολη νίκη λίγο πριν τον ημιτελικό με τη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70
TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Οι Θεσσαλονικείς είχαν φύγει με το διπλό από την Πάτρα (75-73).
Ο MVP... O Mπριν Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντέβον Γκραντ με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 43 ριμπάουντ του ΠΑΟΚ έναντι των 27 του Προμηθέα.
|#
|PAOK
|MIN
|PTS
|FG
|3P
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|Melvin
|14:44
|4
|1/4
|0/2
|2/3
|7
|2
|0
|1
|0
|20
|10
|5
|Tyree
|20:01
|19
|7/12
|2/5
|3/3
|0
|5
|1
|0
|0
|26
|18
|6
|Koniaris
|19:43
|1
|0/4
|0/3
|1/2
|3
|3
|2
|1
|0
|10
|1
|18
|Persidis
|22:50
|12
|4/6
|2/3
|2/3
|6
|1
|1
|0
|0
|24
|15
|26
|Moore
|12:38
|7
|2/2
|0/0
|3/4
|1
|1
|2
|0
|1
|22
|7
|0
|Allen
|24:51
|13
|5/12
|0/2
|3/3
|7
|1
|2
|1
|0
|16
|13
|10
|Slaftsakis
|10:12
|2
|1/3
|0/1
|0/0
|2
|1
|0
|0
|0
|-6
|3
|11
|Omoruyi
|17:36
|10
|4/6
|0/0
|2/2
|3
|0
|0
|0
|2
|10
|13
|13
|Zaras
|0:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Iatridis
|15:47
|10
|4/6
|1/2
|1/1
|2
|0
|0
|0
|1
|-3
|11
|25
|Fillios
|22:55
|9
|3/6
|0/3
|3/4
|2
|3
|1
|5
|0
|9
|14
|33
|Dimsa
|18:43
|13
|4/8
|2/6
|3/3
|5
|2
|1
|0
|0
|22
|15
|TOTAL
|200
|100
|35/69
|7/27
|23/28
|43
|19
|11
|8
|4
|124
|#
|Promitheas
|MIN
|PTS
|FG
|3P
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Harris
|26:57
|8
|4/11
|0/3
|0/0
|3
|2
|2
|0
|0
|-13
|4
|4
|Coleman
|21:53
|11
|5/10
|1/2
|0/0
|6
|1
|1
|1
|0
|-22
|13
|5
|Plotas
|25:18
|0
|0/2
|0/0
|0/0
|1
|1
|1
|0
|0
|-32
|-1
|7
|Bazinas
|28:07
|8
|3/11
|0/6
|2/2
|5
|4
|4
|1
|0
|-28
|6
|13
|Belo-Osagie
|21:08
|9
|2/6
|1/1
|4/4
|4
|0
|3
|0
|0
|-30
|6
|1
|Grant
|16:48
|16
|5/8
|4/6
|2/2
|3
|3
|2
|2
|0
|-6
|19
|2
|Hammonds
|0:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Tucker
|21:08
|7
|2/7
|1/4
|2/4
|2
|1
|1
|1
|0
|-19
|3
|12
|Lagios
|14:58
|2
|1/1
|0/0
|0/0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|17
|Prekas
|5:47
|0
|0/1
|0/1
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|-1
|19
|Komnianidis
|3:34
|3
|1/1
|1/1
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|3
|77
|Stavrakopoulos
|14:22
|6
|2/3
|2/3
|0/0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|7
|TOTAL
|200
|70
|25/61
|10/27
|10/12
|27
|13
|14
|6
|0
|64
