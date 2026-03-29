Stoiximan GBL: Σε Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η 23η αγωνιστική
Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League συνεχίζεται την Κυριακή (29/3) με δύο παιχνίδια, τα οποία μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο στη μάχη της παραμονής.
Αρχικά, η Καρδίτσα (5-15) θα υποδεχθεί το μεσημέρι (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στο «Γιάννης Μπουρούσης» τον Πανιώνιο (5-15), με τον νικητή να παίρνει σημαντική βαθμολογική ανάσα.
Λίγες ώρες αργότερα, στις 15:30, ο Ηρακλής (8-12) θα φιλοξενήσει το Μαρούσι (4-17) στο Ιβανώφειο (ΕΡΤ2 Σπορ), με τους φιλοξενούμενους να καίγονται για ένα θετικό αποτέλεσμα για να πάρουν ανάσα, αλλά και τους γηπεδούχους να θέλουν το ματς για να βρεθούν όλο και πιο κοντά στα playoffs.
Η 23η αγωνιστική
Σάββατο (28/03)
Κυριακή (29/03)
- 13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος
- 15:30: Ηρακλής - Μαρούσι
Δευτέρα (30/03)
- 19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 20-0
- Παναθηναϊκός 17-4
- ΑΕΚ 15-6
- ΠΑΟΚ 13-7
- Περιστέρι 12-9
- Άρης 12-7
- Μύκονος 8-13
- Ηρακλής 8-12
- Κολοσσός 7-14
- Προμηθέας 7-14
- Καρδίτσα 5-15
- Πανιώνιος 5-15
- Μαρούσι 4-17
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο (04/04)
- 16:00 Περιστέρι - Κολοσσός
- 16:00 Άρης - ΑΕΚ
- 16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής
- 18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός
- 18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα
Κυριακή (05/04)
- 13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος
