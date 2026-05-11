Ο Νίκος Δίπλαρος απομένουν λεπτομέρειες για να υπογράψει το συμβόλαιο με τον Προμηθέα.

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την υπογραφή διετούς συμβολαίου με τον Νίκο Δίπλαρο βρίσκεται ο Προμηθέας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta. Ο 29χρονος πόιντ γκαρντ που έκανε εξαιρετική σεζόν με την Καρδίτσα έχει συμφωνήσει προφορικά για την υπογραφή διετούς συμβολαίου με συνολικές αποδοχές ύψους 150.000 ευρώ, ενώ θα καταβληθεί και στη Θεσσαλική ομάδα το buy out ύψους 10.000 ευρώ που προέβλεπε το συμβόλαιο του σε περίπτωση που δεν θα έμενε στην ομάδα.

Ο Νίκος Δίπλαρος έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν σε 36 αγώνες στη Stoiximan GBL, το Κύπελλο και το Basketball Champions League και έχει 6.4 πόντους μέσο όρο, 1.6 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20.3 λεπτά συμμετοχής.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση ενίσχυσης στην περιφέρεια από την πλευρά του Προμηθέα, που θωρακίζεται με έναν Έλληνα γκαρντ. Μάλιστα, δεν θα μείνουν εκεί, καθώς θέλουν να κινηθούν και για την απόκτηση του Γιώργου Καμπερίδη.

Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ είναι μια καλή επιλογή για την περιφέρεια των Πατρινών, καθώς έκανε μια εξίσου καλή σεζόν με τον συμπαίκτη του Νίκο Δίπλαρο έχοντας σε 38 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη με την Καρδίτσα 5.3 πόντους μέσο όρο, 1.9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 18.9 λεπτά συμμετοχής.

