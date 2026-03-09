Ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις έγινε ο ήρωας του Ηρακλή στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μιλάει στο Gazzetta για το πώς έζησε το παιχνίδι και για την κόρη που περιμένει σύντομα.

Το απόγευμα της 8ης του Μάρτη θα το θυμούνται για πολύ καιρό οι φίλοι του Ηρακλή, καθώς είδαν την ομάδα τους να επικρατεί του Παναθηναϊκού (76-74), έπειτα από buzzer-beater του Έντλερ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός έγινε ο «ήρωας» του «γηραιού», καθώς με καλάθι στην εκπνοή, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ο ίδιος αποκαλύπτει στο Gazzetta τα συναισθήματα που τον περιτριγύρισαν μετά την πιο «μεγάλη νίκη της καριέρας του», όπως τόνισε.

«Πιστεύω είναι η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα μου μέχρι στιγμής»

«Πιστεύω είναι η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα μου μέχρι στιγμής, όσον αφορά τον τρόπο που το κάναμε. Ήμασταν πίσω είκοσι πόντους. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Και με όλα αυτά μαζί, πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας μου μέχρι στιγμής».

Μπορεί να έβαλε το νικητήριο καλάθι ο Ντέιβις, όμως η νίκη προήλθε από όλη την ομάδα, όπως ανέφερε. Για να γυρίσουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια χρειάζονται ψυχή και πνεύμα νικητή κάτι που είχαν όλοι οι παίκτες του Ηρακλή και μπόρεσαν να πετύχουν τη σπουδαία νίκη.

«Νιώθω ότι ως ομάδα, πιστεύαμε ότι αν συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την απόδοσή μας, θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουμε. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχαμε στιγμές που συμβιβαζόμασταν με τρίποντα, συμβιβαζόμασταν,με το να μην παίρναμε εύκολα καλάθια. Έτσι, ένιωσα ότι μόλις το αλλάξουμε αυτό, πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε σιγά σιγά να βελτιωθούμε και να επιστρέψουμε στο παιχνίδι».

Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Τζάστιν Έντλερ-Ντειβις, μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή τον Νοέμβρη του 2025.

Τέσσερις μήνες ήταν αρκετοί για τον Αμερικανό για να ζήσει το πιο τρελό παιχνίδι που έχει παίξει ποτέ. Η ατμόσφαιρα βοηθάει κιόλας τον παίκτη που αγωνίζεται στο «Ιβανώφειο», να του μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό του, με τους οπαδούς του «Γηραιού» να μετατρέπουν σε εμπειρία στους ξένους τα εντός έδρας παιχνίδια.

«Η ατμόσφαιρα ήταν τρελή. Είναι ίσως το πιο τρελό παιχνίδι που έχω παίξει ποτέ. Ούτε καν σίγουρα. Σίγουρα το πιο τρελό παιχνίδι που έχω παίξει. Ήταν τόσο θορυβώδες σε κάποιο σημείο που εγώ, εμείς, δεν μπορούσαμε καν να ακούσουμε ο ένας τον άλλον να μιλάει και στεκόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον, οπότε η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη».

Προφανώς η ατμόσφαιρα και ο κόσμος που τη δημιουργεί παρασύρονται από την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αντίστοιχα μια σαν και τη χθεσινή μεταξύ του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την απόλαυση για τους ίδιους τους παίκτες με τον Ντέιβις να αποκαλύπτει πως ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του.

Προκειμένου να υλοποιηθεί μια μεγάλη ανατροπή κόντρα σε έναν τεράστιο σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται και η σωστή καθοδήγηση από τον προπονητή. Ο Ζόραν Λούκιτς πλέον θα μπει στα βιβλία του Ηρακλή, ως αυτός που δεν σταμάτησε να πιστεύει ποτέ στην ανατροπή, κοντά σε ομάδα που είναι από τις κορυφαίες της Ευρώπης.

«Στο ημίχρονο ο coach μας είπε να σταματήσουμε να “πουλάμε” τρίποντα. Ένιωθε ότι στην αρχή του αγώνα προσπαθούσαμε απλώς να σουτάρουμε μόνο τρίποντα. Έτσι μας το είπε. Μας είπε ότι έπρεπε να σφίξουμε λίγο την άμυνα επειδή έπαιρναν πολλά εύκολα καλάθια και επίσης ότι χρειαζόμασταν καλύτερα ριμπάουντ επειδή υπήρχε ένα σημείο όπου δεν μπορούσαμε να πάρουμε αμυντικό ριμπάουντ και συνέχιζαν να κάνουν πολλά σουτ. Και όταν παίζεις με μια τέτοια ομάδα, εσύ δεν μπορείς να το επιτρέψεις να συμβεί αυτό».

Ο νέος «ήρωας» του Ηρακλή έκλαψε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρηση, με την πίεση και το άγχος να μην τον αφήνουν να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Δεν φοβάμαι να κλάψω μπροστά σε κόσμο»

Και ο ίδιος μάλιστα δεν είχε πρόβλημα. Όπως αποκαλύπτει είναι «συναισθηματικός τύπος».

«Νομίζω ότι τα συναισθήματα του αγώνα, απλά, με χτύπησαν στο τέλος. Εγώ όπως είπα στη συνέντευξη μετά το παιχνίδι, είμαι συναισθηματικός τύπος.

Οπότε όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δεν φοβάμαι να κλάψω μπροστά σε κόσμο. Δεν φοβάμαι να δείξω πόσο χαρούμενος είμαι. Έτσι, μόλις μπόρεσα να ηρεμήσω λίγο και να σκεφτώ τι μόλις συνέβη, τα δάκρυα κύλησαν και ήταν δάκρυα χαράς».

Μπορεί να αναφέρθηκε πως ήταν η μεγαλύτερη νίκη της καριέρα του, όμως το «δώρο» που θα του χαρίσει η γυναίκα του σε λίγες ημέρες θα αποτελεί το μεγαλύτερο της ζωής του. Ο λόγος για την κορούλα του, που περιμένει και ανυπομονεί σαν… τρελός για να τη γνωρίσει.

«Το κοριτσάκι μου έρχεται σύντομα. Είναι ένα συναίσθημα ευτυχίας, άγχους, όλα ανακατεμένα. Eίμαι ευγνώμων που έρχεται και ελπίζω να έρθει ως ένα υγιές μωρό. Και η γυναίκα μου, θα παραμείνει υγιής μέσα από όλα αυτά. Απλώ νιώθω ευτυχία, άγχος, όλα αυτά. Είμαι έτοιμος να τη γνωρίσω. Η νίκη είναι αφιερωμένη στην κόρη μου και στη γυναίκα μου, ελπίζω να αποκτήσουμε σύντομα ένα υγιές μωρό».

Οι περισσότεροι παίκτες που παίζουν μπάσκετ σε οποιοδήποτε επίπεδο, συχνά διαλέγουν τα νούμερα πίσω από τη φανέλα του. Κάποιες φορές ένα απλό νούμερο κρύβε μισό στόρια από πίσω.

«Για μένα, ο αριθμός δέκα ήταν ο αγαπημένος μου αριθμός και τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός δέκα ήταν πάντα πιασμένος. Έτσι αποφάσισα να βρω έναν νέο αριθμό που να σημαίνει κάτι.

Έχω γενέθλια στις 19 Φεβρουαρίου, οπότε αποφάσισα να τον χρησιμοποιήσω. Αυτός είναι ο λόγος γιατί όχι. Όχι και τόσο σημαντικός λόγος. Απλώς έχω γενέθλια στις 19 Φεβρουαρίου, οπότε αποφάσισα να είμαι ο αριθμός 19».

Για το πως θα περιέγραφε με μία λέξη τον εαυτό του ο Τζαστιν Έντλερ-Ντέιβις αποκάλυψε:

«Νομίζω ότι είμαι ευέλικτος, όχι μόνο εντός και εκτός γηπέδου. Νιώθω ότι είμαι όσον αφορά τη μουσική που ακούω, τον τρόπο που ντύνομαι στο γήπεδο, τα πράγματα που μπορώ να κάνω, τα ριμπάουντ, τα σουτ, την οργάνωση του παιχνιδιού. Νομίζω ότι νιώθω ότι έχω πολλή ευελιξία στη ζωή μου εντός και εκτός γηπέδου. Οπότε θα έλεγα σίγουρα ευέλικτος»

Τον Ηρακλή με μία λέξη:

«Καταπληκτικό, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Επειδή η υποστήριξη, η ιστορία του συλλόγου, οι οπαδοί, οι άνθρωποι που εργάζονται στον σύλλογο. Ο τρόπος που με έχουν βοηθήσει, ξέρετε, να κάνω το μωρό μου, να παντρευτώ εδώ, όλα όσα έχουν κάνει για μένα ήταν καταπληκτικά μέχρι στιγμής. Οπότε θα το έκανα, θα το έκανα. Η λέξη που θα χρησιμοποιήσω είναι καταπληκτική».

Για το γεγονός πως ο Ηρακλής ήταν πίσω με 21 πόντους και νίκησε μετά από 21 χρόνια τον Παναθηναϊκό:

«Καταπληκτικό, ήταν γραφτό να γίνει».