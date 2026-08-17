Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για λογαριασμό του Ηρακλή προσγειώθηκε σήμερα (17/08) ο Νόα Χόρχλερ.

Συνεχίζονται οι αφίξεις στο στρατόπεδο του Γηραιού! Ο Νόα Χόρχλερ πάτησε το... πόδι του στη Θεσσαλονίκη και θα ενταχθεί στο ρόστερ του Ηρακλή ενόψει της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν.

Ο Ζόραν Λούκιτς συνεχίζει να βλέπει τους παίκτες του να καταφθάνουν στη συμπρωτεύουσα με γοργούς ρυθμούς. Τον... χορό των πρωινών αφίξεων συνέχισε ο 28χρονος Νόα Χόρχλερ. Ο Αμερικανός, που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρυσι με την Καρδίτσα θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα μέρη μας, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών για την ομάδα της «Νύμφης του Θερμαϊκού».

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα του θεσσαλικού συλλόγου είχε 10 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 24 αγώνες στη GBL και 11,1 πόντοι και 6 ριμπάουντ σε 14 αναμετρήσεις στο Basketball Champions League.