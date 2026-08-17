Ηρακλής: Πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν
Ώρα για... δουλειά στον Ηρακλή! Ο Γηραιός έκανε την πρώτη του προπόνηση στο «Ιβανώφειο» ενόψει της νέας απαιτητικής χρονιάς και ο Λούκιτς είχε όλα τα «όπλα στη φαρέτρα του».
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε μαζικές αφίξεις αθλητών το τελευταίο διήμερο, εκ των οποίων οι περισσότεροι υποβλήθηκαν ήδη στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι θα τις περάσουν την Τρίτη (18/08).
Προτού την έναρξη της προπόνησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Ηρακλής, Γιώργος Πανταζόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Παύλος Τσακίρης, ο Βαγγέλης Τζάμος ως μέλος της ΚΑΕ και ο προπονητής της ομάδας, Ζόραν Λούκιτς μίλησαν σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο, δίνοντας το έναυσμα για τη συνέχεια.
Η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν για τον Ηρακλή 🔵⚪️— IRAKLIS BC (@IraklisBc) August 17, 2026
🔗 Διαβάστε περισσότερα στο https://t.co/wvefnpd5RL#FIBAEuropeCup #StoiximanGBL #iraklisbc #BluePower pic.twitter.com/I1u8E7i1gu
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