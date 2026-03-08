Λούκιτς: «Αξίζαμε τη νίκη, μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας»
Ο Ηρακλής επέστρεψε και... σόκαρε τον Παναθηναϊκό με 76-74 μέσα στο «Ιβανώφειο», με τον Ζόραν Λούκιτς στις δηλώσεις του να δίνει τα εύσημα στους παίκτες του για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν.
Επίσης ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως είναι κίνητρο και για όλους και πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα του για τα επόμενα παιχνίδια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:
«Πρέπει να συγχαρώ τους παίκτες μου. Όταν χάναμε με συγκέντρωση επιστρέψαμε και αξίζαμε τη νίκη. Θέλαμε να αλλάξουμε την εικόνα μας μετά το κύπελλο. Ακολουθήσαμε τις λεπτομέρειες και πήραμε τη νίκη. Μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν και στις δύσκολες στιγμές.
Είναι κίνητρο για όλους. Αλλά έρχονται άλλα ματς και πρέπει να προετοιμαστούμε και να δείξουμε αυτά που θέλουμε στο παρκέ».
