Ηρακλής: Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η... δουλειά για τον Γηραιό
Ανεβάζει ρυθμούς ο Γηραιός! Ο Ηρακλής συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στο «Ιβανώφειο», καθώς συμπεριλήφθηκαν στη διάθεση του Λούκιτς και οι τελευταίοι παίκτες που υποβλήθηκαν στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις.
Οι τελευταίες αφίξεις αθλητών για τον σύλλογο της συμπρωτεύουσας εντάχθηκαν κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, η οποία έχει εκκινήσει δυναμικά με... φόντο την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν φωτογραφίες στα social media, δίνοντας στον κόσμο τους μια γεύση από τις προπονήσεις της ομάδας.
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