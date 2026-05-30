Η Μύκονος χτίζει την ομάδα για την επόμενη σεζόν, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να ξεκινά τον σχεδιασμό κρατώντας τον Διονύση Σκουλίδα στο ρόστερ της.

Ο Διονύσης Σκουλίδας παραμένει για τρίτη σεζόν στη Μύκονο.

Μετά από μια σπουδαία πρώτη σεζόν στην Stoiximan GBL, η Μύκονος ετοιμάζεται για ακόμη μια, στην οποία θέλουν να κάνουν ξανά μια αξιοπρόσεκτη πορεία.

Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις πρώτες κοινήσεις ήταν και η ανανέωση με τον Διονύση Σκουλίδα.

Παρά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε από ομάδες όπως η Καρδίτσα, η Λευκάδα και ο Κολοσσός, ο Διονύσης Σκουλίδας, ο διεθνής φόργουορντ επέλεηε να μείνει στην ομάδα της Μυκόνου.

Ο Δονύσης Σκουλίδας τη φετινή σεζόν έγραψε 4,4 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 40.9% στο τρίποντο.