Μύκονος: Ο Σκουλίδας παραμένει για ακόμη μια σεζόν
Ο Διονύσης Σκουλίδας παραμένει για τρίτη σεζόν στη Μύκονο.
Μετά από μια σπουδαία πρώτη σεζόν στην Stoiximan GBL, η Μύκονος ετοιμάζεται για ακόμη μια, στην οποία θέλουν να κάνουν ξανά μια αξιοπρόσεκτη πορεία.
Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις πρώτες κοινήσεις ήταν και η ανανέωση με τον Διονύση Σκουλίδα.
Παρά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε από ομάδες όπως η Καρδίτσα, η Λευκάδα και ο Κολοσσός, ο Διονύσης Σκουλίδας, ο διεθνής φόργουορντ επέλεηε να μείνει στην ομάδα της Μυκόνου.
Ο Δονύσης Σκουλίδας τη φετινή σεζόν έγραψε 4,4 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 40.9% στο τρίποντο.
