Ο Ντέβιν Κάναντι παραμένει στη Μύκονο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Αμερικανός έδωσε τα χέρια με τους νησιώτες και θα μείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα.

Ο Ντέβιν Κάναντι δεν το κουνάει από τη Μύκονο!

Ο Αμερικανός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της Μυκόνου και θα παραμείνει κάτοικος του νησιού των ανέμων.

Ο Ντέβιν Κάναντι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με την κατάσταση στην ομάδα την πρώτη του σεζόν και έτσι δεν σκέφτηκε πολύ για να πει το «ναι», ενώ η συμφωνία είναι και για τη σεζόν 2027-2028!

Την περασμένη σεζόν ο Ντέβιν Κάναντι μέτρησε 11.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, ενώ σούταρε με 41.2% από το τρίποντο.