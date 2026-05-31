Κάναντι - Μύκονος: Συμφώνησε για άλλα δύο χρόνια ο Αμερικανός
Ο Ντέβιν Κάναντι δεν το κουνάει από τη Μύκονο!
Ο Αμερικανός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της Μυκόνου και θα παραμείνει κάτοικος του νησιού των ανέμων.
Ο Ντέβιν Κάναντι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με την κατάσταση στην ομάδα την πρώτη του σεζόν και έτσι δεν σκέφτηκε πολύ για να πει το «ναι», ενώ η συμφωνία είναι και για τη σεζόν 2027-2028!
Την περασμένη σεζόν ο Ντέβιν Κάναντι μέτρησε 11.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, ενώ σούταρε με 41.2% από το τρίποντο.
