Ηρακλής: Κατάμεστο το Ιβανώφειο κόντρα στον Ολυμπιακό
Το Ιβανώφειο θα είναι κατάμεστο στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο (14/2, 16:00), καθώς η «κυανόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out.
Ο «Γηραιός» προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από το Περιστέρι και πλέον θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, έχοντας τη μαζική στήριξη των οπαδών του, οι οποίοι εξάντλησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.
Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς συνεχίζει από την έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 7-9, καταγράφοντας πέντε νίκες και τρεις ήττες εντός έδρας. «Ένα ακόμη sold out. Σας ευχαριστούμε! Ραντεβού στο ξύλινο!» αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της «κυανόλευκης» ΚΑΕ, ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό.
