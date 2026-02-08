Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες των «αιωνίων»
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού όπου έριξαν την αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός με νέα «100αρα» επικράτησε εύκολα του Προμηθέα στο ΣΕΦ με 108-87 και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της θεσσαλικής ομάδας με 53-78 και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Άρη.
Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
- Κολοσσός - ΠΑΟΚ 78-90
- Πανιώνιος - Μύκονος 87-76
- ΑΕΚ - Μαρούσι 83-74
- Περιστέρι - Ηρακλής 92-74
- Ολυμπιακός - Προμηθέας 108-87
- Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 53-78
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 17-0
- Παναθηναϊκός 15-2
- ΑΕΚ 12-4
- ΠΑΟΚ 11-4
- Άρης 8-7
- Ηρακλής 7-9
- Περιστέρι 7-9
- Μύκονος 7-9
- Πανιώνιος 5-12
- Προμηθέας 6-10
- Κολοσσός Ρόδου 4-13
- Καρδίτσα 4-13
- Μαρούσι 3-14
Η επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο (14/02)
- Ηρακλής - Ολυμπιακός (16:00)
- Μύκονος - Άρης (16:00)
- Προμηθέας - Περιστέρι (16:00)
- Μαρούσι - Καρδίτσα (18:15)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15)
Κυριακή (15/02)
- Παναθηναϊκός - Κολοσσός (16:00)
@Photo credits: eurokinissi, (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)
