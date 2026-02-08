Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού όπου έριξαν την αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός με νέα «100αρα» επικράτησε εύκολα του Προμηθέα στο ΣΕΦ με 108-87 και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της θεσσαλικής ομάδας με 53-78 και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Άρη.

Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 17-0 Παναθηναϊκός 15-2 ΑΕΚ 12-4 ΠΑΟΚ 11-4 Άρης 8-7 Ηρακλής 7-9 Περιστέρι 7-9 Μύκονος 7-9 Πανιώνιος 5-12 Προμηθέας 6-10 Κολοσσός Ρόδου 4-13 Καρδίτσα 4-13 Μαρούσι 3-14

Η επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο (14/02)

Ηρακλής - Ολυμπιακός (16:00)

Μύκονος - Άρης (16:00)

Προμηθέας - Περιστέρι (16:00)

Μαρούσι - Καρδίτσα (18:15)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15)

Κυριακή (15/02)