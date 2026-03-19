Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια streaming πλατφόρμα για το Champions league , κάτι που θα εξεταστεί πρώτα πριν γίνει διαθέσιμη στην Ευρώπη.

Η UEFA θέλοντας να συμβαδίσει με την εποχή, έχει πετάξει σοβαρά στο τραπέζι το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας streaming πλατφόρμας, για να προβάλλονται εκεί όλα τα παιχνίδια του Champions League. Με το παράδειγμα της Premier league, που είναι έτοιμη να λανσάρει στις αγορές της Ασίας μια αντιστοίχη πλατφόρμα, η UEFA με την σειρά της θα βάλει σε εφαρμογή την πλατφόρμα δοκιμαστικά με κριτή τις μεγάλες αγορές της Ασίας.



Η κεντρική ιδέα είναι πως αν δουλέψει αυτό στο ασιατικό κοινό η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα το θέσει στην διάθεση και της Ευρωπής, εκεί που εδρεύει η διοργάνωση. Ιδανικά θα τεθεί σε εφαρμογή την περίοδο 2027-2031, αλλά ακόμα εκκρεμούν οι διαγωνισμοί για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις μεγάλες χώρες της Ασίας. Μέχρι στιγμής, με τις συζητήσεις ακόμα να βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν είναι σαφές αν θα υπάρχει κάποια συνδρομή για τον τηλεθεατή.