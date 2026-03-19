ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Τα στιγμιότυπα του πρώτου ημιτελικού στο Κύπελλο
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία άνετη επικράτηση κόντρα στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας ανδρών. Οι «πράσινοι» με 3-0 σετ δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και πέρασαν σε τελικό μετά από 16 χρόνια.
Το ματς κρίθηκε πάρα πολύ από την απόδοση του Παναθηναϊκού, στην οποία οι Κρητικοί δεν κατάφεραν να βρουν απάντηση. Τα σερβίς, το μπλοκ και οι αποτελεσματικές επιθέσεις έδωσαν στο «τριφύλλι» ένα εξαιρετικό ρυθμό, ο οποίος τους επέτρεψε να φτάσουν στην άνετη επικράτηση.
Ο Παναθηναϊκός στον τελικό της Παρασκευής (20/3, 21:30) θ' αντιμετωπίσει τη νικήτρια στον έτερο ημιτελικό, ο οποίος είναι ανάμεσα σε Πανιώνιο και Φλοίσβο.
Τα highlights της αναμέτρησης ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
