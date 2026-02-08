Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα άνετο μεσημέρι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί του Προμηθέα με 102-87 και να ανεβαίνει στο 17-0.

Εύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε τις 9 «100άρες» στην φετινή Stoiximan GBL και επικράτησε άνετα με 102-87.

Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, με τον Προμηθέα να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών.

Έτσι, με την άνετη επικράτηση, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 17-0 στην Stoiximan GBL, ενώ ο Προμηθέας υποχώρησε στο 6-10.

Ο Ολυμπιακός είχε πέντε διψήφιους, με τον Πίτερς να σκοράρει 24, τον Βεζένκοβ και τον Χολ από 15, τον Νετζήπογλου 14 και τον Τζόουνς 10.

Κόλμαν και Χάρις είχαν από 18 για τον Προμηθέα, 16 ο Τάκερ και 13 ο Μπαζίνας.

Ολυμπιακός - Προμηθέας: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με σκοπό να το τελειώσει από νωρίς. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, Πίτερς και Χολ είχαν ήδη από 13 πόντους και το σκορ στο 10’ είναι 32-13. Ο Νετζήπογλου έστειλε την διαφορά στους 20 (35-65, 11’) και γενικά ήταν θετικός, όμως ο Ολυμπικός δέχθηκε ένα 0-9 που μείωσε στους 11. Ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά λύσεις και ξέφυγε, με το ημίχρονο να κλείνει στο 57-38.

Ο Μπαζίνας έκανε μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον σκορ να γίνεται 63-54 στο 24’. Κάπου εκεί η ομάδα του Πειραιά… ξύπνησε πάλι. Με σερί 8-0 το σκορ έγινε 71-54, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν και πάνω από 20 πόντους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 83-62. Η τελέυταία περίοδος έμοιαζε περισσότερο με τυπική διαδικασία, καθώς τα πάντα είχαν κριθεί. Ο Ολυμπιακός, μετά το 100-73 (36’) χαλάρωσε και ο Προμηθέας μείωσε στο τελικό 102-87, το οποίο μάλιστα διαμορφώθηκε με όμορφο καλάθι του Μπουρνελέ, ο οποίος άλλαξε χέρι στον αέρα.

MVP : Θα σταθούμε στο μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού από την αναμέτρηση, τον Όμηρο Νετζήπογλου. Ο νεαρός σημείωσε 14 πόντους με 5/6 εντός παιδιάς (3/3 δίποντα, 2/3 δίποντα), 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ : Ο Νάσος Μπαζίνας, ο αρχηγός του Προμηθέα, είχε 13 πόντους, τους οποίουθς σημείωσε όταν ο Προμηθέας ανέβασε την απόδοσή του και μείωσε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ολυμπιακός μοίρασε 40(!) ασίστ, με τον Τόμας Γουόκαπ να μοιράζει 14 εξ αυτών. Φυσικά οι 40 τελικές πάσες είναι και ρεκόρ για τον σύλλογο.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-18, 83-62, 102-87