Τανούλης: «Ο Αυτοκράτορας Άρης δεν έφυγε ποτέ!»

Ο Γιώργος Τανούλης μίλησε για τη μπλούζα με τους θρύλους του Άρη που έγινε viral, τη φετινή πορεία των «κίτρινων», καθώς και τη διαδικασία της επιστροφής του.

Ο Γιώργος Τανούλης ήταν ο μεγάλος άτυχος στη φετινή προσπάθεια του Άρη, καθώς τέθηκε νοκ άουτ στο ξεκίνημα της σεζόν λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού. Ο 23χρονος ψηλός δημιούργησε μια μπλούζα με τους legends των «κίτρινων» και, στην πορεία της χρονιάς, έδωσε από μία σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνηςγια τη στήριξη που του παρείχαν μετά τον τραυματισμό του.

Μάλιστα, ετοίμασε μία και για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος τη φόρεσε στον αγώνα με τη Νεπτούνας. Ο Τανούλης φιλοξενήθηκε στο EOK Web Radio και μίλησε:

Για τη μπλούζα που δημιούργησε, αφιερωμένη στους θρύλους του Άρη: «Στην ουσία, η ιστορία με αυτές τις μπλούζες άρχισε από τότε που τραυματίστηκα. Δε μπορούσα να βάλω τη φανέλα του Άρη, ήθελα να φοράω κάτι όταν βλέπω τα παιχνίδια. Ο ξάδερφός μου τις σχεδιάζει αυτές τις μπλούζες, όπως έχει σχεδιάσει για τον Φουρνιέ και τον Λεσόρ. Αποφάσισα να σχεδιάσω κι εγώ κάτι για τον Άρη, άρχισα να τις φοράω από μόνος μου στα παιχνίδια. Στο τέλος είδα ότι αρέσει στα παιδιά και έψαχνα τρόπο να πω πιο έμπρακτα ένα "ευχαριστώ". Ο κόσμος και η ομάδα μού έχουν σταθεί πάρα πολύ, είναι "τρομακτική" η στήριξή τους από την πρώτη μέρα. Ήθελα να κάνω ένα συμβολικό δώρο με όλους τους θρύλους του Άρη. Είχα φτιάξει εννοείται και μία ίδια για τον πρόεδρο. Στο ματς με τον Παναθηναϊκό τού την έδωσα και στον αγώνα απέναντι στη Νεπτούνας τη φόρεσε. Έγινε viral. Για να βάλεις όλους τους θρύλους πρέπει να φτιάξεις… πάπλωμα, έβαλα όσους μπορούσα. Έχω διάφορους. Σε αυτή είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου, μέχρι και ο θρυλικός φροντιστής του Άρη. Έχει πάρα πολλούς, τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Ιωαννίδη. Ο Σιάο δεν ήρθε απλά στον Άρη για να έρθει. Συνέχεια μαθαίνει την ιστορία της ομάδας. Τους περισσότερους τους ήξερε».

Για την ανεβασμένη φετινή πορεία του Άρη: «Ο Αυτοκράτορας Άρης δεν έφυγε ποτέ. Η αύρα του κόσμου δεν έφυγε στα δύσκολα χρόνια ακόμα και όταν έπαιζε η ομάδα στα play-out. Με τη στελέχωση της ομάδας και την έλευση του Σιάο, φαίνεται ότι πάει να ξαναγίνει κάτι πολύ καλό. Πρέπει η αύρα του κόσμου να συνάδει με το αγωνιστικό κομμάτι».

Για το πώς βιώνει την τωρινή σεζόν στον Άρη: «Είναι τόσο όμορφο όλο αυτό που γίνεται φέτος, που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ότι δε συμμετέχω στο αγωνιστικό κομμάτι, που είναι η πεμπτουσία αυτού. Έχω υπάρξει σε κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός. Ο Άρης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία ομάδα στο κομμάτι της λειτουργίας. Κάθε παίκτης έχει να ασχολείται μόνο με το μπάσκετ, είναι ευχής έργον αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια έβλεπα τους συμπαίκτες μου να ασχολούνται ως τελευταίο κομμάτι με το αγωνιστικό. Στον Άρη αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Νίκο Ζήση, που δε μπορώ εγώ να μιλήσω για εκείνον και την προσφορά του. Ό,τι βήμα γίνεται, γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αργά και σταθερά».

Για το αν αισθάνεται καλά: «Νιώθω τόσο καλά που είναι πιο δύσκολο, συνέχεια ζητάω να κάνω πράγματα που δεν προβλέπονται για τους μήνες τώρα στην ανάρρωση μου. Κάθε μέρα ξοδεύουμε ώρες με τον φυσικοθεραπευτή μου, τον Παναγιώτη Μπουτοβίνο, συνέχεια ζητάω πράγματα. Αν κάτι μού έχει δώσει αυτός ο τραυματισμός, είναι ότι έχω την ευκαιρία να φτιάξω το κορμί μου. Έχω αφιερώσει την καθημερινότητά μου στο γυμναστήριο, απαγορεύεται να πιάσω μπάλα. Έχω βρει ένα νέο κίνητρο για όταν επιστρέψω».