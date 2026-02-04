Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται και πάλι στο «Αλεξάνδρειο» για την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στη Νεπτούνας, φορώντας μπλούζα που έχει πάνω τους legends των... κίτρινων.

Ο Άρης φιλοξενεί τη Νεπτούνας στο «Αλεξάνδρειο» για την 17η αγωνιστική του Eurocup, στην αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση για τους Θεσσαλονικείς.

Στο «Nick Galis Hall» για ακόμη μία φορά βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον «τελικό» για την ομάδα του.

Μάλιστα είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο μεγαλομέτοχος των «κίτρινων» θα βρίσκεται στο γήπεδο, καθώς ήταν και στη μεγάλη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού το βράδυ της Κυριακής (01/02).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρίτσαρντ Σιάο φοράει μπλούζα που έχει πάνω μερικούς παίκτες από την παλιά εποχή του Άρη, τότε που ο «αυτοκράτορας» πρωταγωνιστούσε στα μεγάλα... σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 7 νίκες και 9 ήττες και το ματς κόντρα στη Νεπτούνας θα κρίνει αν θα μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.