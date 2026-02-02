Ο Νίκος Ψέλνει: «Δεν είναι ξεφτίλα μια ήττα από τον Άρη»

Νίκος Παπαδογιάννης
Ο Νίκος ψέλνει
Στο «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε στην ήττα του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως μια ήττα από τον Άρη δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεφτίλα.

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη είναι το μπασκετικό θέμα των ημερών, όμως ο Νίκος Παπαδογιάννης έχει διαφορετική οπτική στα πράγματα σχετικά με το εν λόγω αποτέλεσμα.

Στο «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet ο Ψάλτης μας τόνσε πως μια ήττα από τον Άρη δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεφτίλα, ειδικά στην κατάσταση που είναι οι δύο ομάδες αυτή την περίοδο.

Το σχετικό απόσπασμα:

