Ο Νίκος Ψέλνει: «Δεν είναι ξεφτίλα μια ήττα από τον Άρη»

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη είναι το μπασκετικό θέμα των ημερών, όμως ο Νίκος Παπαδογιάννης έχει διαφορετική οπτική στα πράγματα σχετικά με το εν λόγω αποτέλεσμα.

Στο «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet ο Ψάλτης μας τόνσε πως μια ήττα από τον Άρη δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεφτίλα, ειδικά στην κατάσταση που είναι οι δύο ομάδες αυτή την περίοδο.

Το σχετικό απόσπασμα: