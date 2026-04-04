Μίλιτσιτς: «Παραμένουμε ταπεινοί παρά τα χτυπήματα…»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στο αυξημένο κίνητρο της ομάδας του αλλά και στη νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ.

Ο Άρης πέτυχε την όγδοη συνεχόμενη νίκη του στην GBL Basketleague και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε γι’ αυτό λέγοντας ότι… «Συγχαρητήρια στους παίκτες για μια ακόμη νίκη η οποία έκανε χαρούμενους και τους οπαδούς μας. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα με καλό ρυθμό. Η ομάδα έδειξε ότι έχει πνεύμα, έπαιξε με σκληράδα και παρά τα λάθη που κάναμε και τα λέι απ που χάσαμε, φτάσαμε σε μια σημαντική νίκη» και συμπλήρωσε. «Μπορεί να μην έχουμε πάρει το credit από αυτό το σερί νικών αλλά είναι φανερό ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε την πορεία της χρονιάς. Διατηρούμε κλειστό το στόμα μας και το κεφάλι μας χαμηλά, αλλά παραμένουμε πεινασμένοι… Τα σπουδαία πράγματα χρειάζονται χρόνο για να γίνουν. Παραμένουμε ταπεινοί παρά τα χτυπήματα που δεχόμαστε από τα (Social) Media και την προπαγάνδα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το μυαλό μας έχει αλλάξει σε σχέση με το πώς ήταν στο ξεκίνημα της χρονιάς».

Εκεί ρωτήθηκε για τα όσα είπε περί αρνητικής κριτικής και προπαγάνδας. «Υπάρχει αρνητικό περιβάλλον και κάποιοι άνθρωποι δεν μας σέβονται όπως θα έπρεπε βάσει του τι έχουμε καταφέρουν αλλά να ξέρουν ότι μας δίνουν επιπλέον κίνητρο και μεγαλύτερη επιθυμία για να πετύχουμε», απάντησε και δεν θέλησε να επεκταθεί.

Σχετικά με την τελευταία επίθεση και τον εκνευρισμό που είχε μετά το άστοχο σουτ του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ. «Θέλαμε να πάρουμε και τη διαφορά. Υπήρξε ένα μπέρδεμα στην επικοινωνία, κάποιοι παίκτες κατάλαβαν κάτι άλλο. Έχοντας διαδοχικούς απαιτητικούς αγώνες δεν είναι τόσο εύκολο να διατηρήσεις σε ακέραιο βαθμό τη συγκέντρωσή σου. Γενικώς ήταν χαοτική η τελευταία περίοδος για μας… πήγαμε στο Περιστέρι, δεν παίξαμε, ξαφνικά αλλάξαμε τσιπάκι» και ρωτήθηκε για την τελευταία περίοδο. «Είχαμε κακές άμυνες στον Νάναλι. Ο Χάρελ έβαλε ένα απίστευτο σουτ. Συνολικά, ενώ βρήκαμε λύσεις απέναντι στην άμυνα με αλλαγές της ΑΕΚ. υπήρξαν καταστάσεις στην τελευταία περίοδο όπου δεν λειτουργήσαμε καλά αμυντικά. Επιθετικά κρατήσαμε την μπάλα αρκετά στα χέρια μας πράγμα που δεν είχαμε κάνει νωρίτερα, χάσαμε επίσης και αρκετά λέει απ. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ζήτημα πίεσης. Ωστόσο, σαν ομάδα έχουμε βελτιωθεί, βρίσκουμε λύσεις».