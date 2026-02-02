Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Μπαρτζώκας είναι χρόνια στον Ολυμπιακό και εναρμονίζεται με όσα πρεσβεύουν οι πρόεδροι»
Το Gazz Floor by Novibet επέστρεψε εκτάκτως το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02), με όλες τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Άρη και μαζί επέστρεψε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου με το σχόλιό του γύρω από την επικαιρότητα.
Μεταξύ άλλων ανέτρεξε στο πρόσφατο παρελθόν όταν ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί ξανά από τον Άρη στο ΟΑΚΑ εκείνη τη φορά με εκείνον στην ομάδα τη χρονιά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (2024). Τόνισε πως οι ήττες εκτός προγράμματος θα σμβούν, αλλά η συζήτηση πρέπει να μετατεθεί στην επόμενη μέρα και στο αν ο προπονητής εναρμονίζεται με αυτό που πρεσβεύει ο σύλλογος.
Τόνισε χαρακτηριστικά αναφέροντας το παράδειγμα του Ολυμπιακού: «Ο Μπαρτζώκας είναι χρόνια στον Ολυμπιακό, κατά τη δική μου άποψη, γιατί εναρμονίζεται με αυτό που θέλουν οι πρόεδροι της ομάδας να πρεσβεύουν. Δεν έχουν απαίτηση για το ποιο σύστημα θα ακολουθήσει ο προπονητής, τους ενδιαφέρει να βγαίνει προς τα έξω αυτό που πρεσβεύουν».
Δείτε τη συνέχεια στο βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.