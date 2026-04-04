Οι εννιά διαδοχικές νίκες της περιόδου 2015-16 αποτελούν το μεγαλύτερο σερί του Άρη σε βάθος δεκαετίας κι αυτό θέλει να σπάσει μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ.

Ο Άρης κυνήγησε το ιδανικό σενάριο απέναντι στην ΑΕΚ στο Nick Galis Hall καθώς είχε την ευκαιρία να εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα απέναντι στην «Ένωση» σε περίπτωση ισοβαθμίας αλλά δεν το κατάφερε… δια χειρός του καλύτερου παίκτη, του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ο οποίος αστόχησε στην τελευταία προσπάθεια. Με τη νίκη επί της ΑΕΚ διατήρησε όμως τις ελπίδες του για την κατάληψη θέσης στην πρώτη τετράδα και παράλληλα διεύρυνε το σερί των νικών.

Για την ακρίβεια οι «κίτρινοι» έφτασαν τις οκτώ διαδοχικές ξεκινώντας από την εντός έδρας επί του Ηρακλή στις 10 Ιανουαρίου και φτάνοντας στη σημερινή (4/4) επί της ΑΕΚ. Καθώς πρόκειται για την ομάδα με το μεγαλύτερο σερί νικών (σ. σ. 81 αγώνες) στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ (σε εγχώριες διοργανώσεις) προφανώς δεν τίθεται ζήτημα συγκρίσεων με το παρελθόν. Στην τελευταία δεκαετία, το μεγαλύτερο σερί νικών είναι από την περίοδο 2015-16 καθώς είχε πετύχει εννιά διαδοχικές κι αυτό θα επιδιώξει να ισοφαρίσει αλλά και να σπάσει η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.