Καλκαβούρας στο Gazz Floor by Novibet: «Καμία διάθεση από Άταμαν να παραιτηθεί»

Ο Αντώνης Καλκαβούρας αποκάλυψε στο Gazz Floor by Novibet ότι ο Εργκίν Άταμαν δεν σκέφτεται να παραιτηθεί και θα βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ.

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό «τρέχουν» μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Εργκίν Άταμαν και τους παίκες του. Επικρατεί ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με την παραμονή του Τούρκου κόουτς στον πάγκο των Πρασίνων, με το Gazz Floor by Novibet να μεταφέρει τα τελευταία νέα σε μια έκτακτη εκπομπή.

Όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Καλκαβούρας για το φλέγον θέμα της πιθανής αποχώρησης Άταμαν από το «τρυφύλλι», πληροφορίες από την γειτονική μας χώρα αναφέρουν ότι ο ίδιος δέχεται πιέσεις να αναλάβει την Αναντολού Εφές. Να θυμίσουμε ότι η τουρκική ομάδα επέλεξε να μη δώσει συμβόλαιο στον Πάμπλο Λάσο για ενάμιση χρόνο, έχοντας στα πλάνα της το να πείσει τον Αταμάν να γυρίσει. Παρ'όλα αυτά, δεν υπάρχει διάθεση από πλευράς του να παραιτηθεί από τον ΠΑΟ άμεσα.

Αυτό σημαίνει ότι θα βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο (3/2) στο «Telekom Center Athens».