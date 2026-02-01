Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Άρη
Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο με 102-95, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στη δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα.
Έτσι, ο Ολυμπιακός που διεύρυνε το αήττητο σερί του στο 16-0 μετά τη νίκη με 94-71 επί του Περιστερίου, έκανε αποφασιστικό βήμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Telekom Center Athens τη Δευτέρα 30/3 στις 19:00, για την 23η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.
Aποτελέσματα-17η αγωνιστική
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Τετάρτη 25 Μαρτίου
- ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00)
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 16-0
- Παναθηναϊκός 14-2
- ΑΕΚ 11-4
- ΠΑΟΚ 10-4
- Άρης 8-7
- Μύκονος 7-8
- Ηρακλής 7-8
- Προμηθέας 6-9
- Περιστέρι 6-9
- Πανιώνιος 4-12
- Κολοσσός Ρόδου 4-12
- Καρδίτσα 4-12
- Πανιώνιος 3-13
Επόμενη αγωνιστική (18η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
- Κολοσσός - ΠΑΟΚ (15:45)
- Πανιώνιος - Μύκονος (16:00)
- ΑΕΚ - Μαρούσι (18:00)
- Περιστέρι - Ηρακλής (18:15)
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
- Ολυμπιακός - Προμηθέας (13:00)
- Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16:00)
