Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού, υποχρεώνοντάς τον στη δεύτερη ήττα του στη Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει ο μεγάλος κερδισμένος, αγκαλιάζοντας το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο με 102-95, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στη δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Έτσι, ο Ολυμπιακός που διεύρυνε το αήττητο σερί του στο 16-0 μετά τη νίκη με 94-71 επί του Περιστερίου, έκανε αποφασιστικό βήμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Telekom Center Athens τη Δευτέρα 30/3 στις 19:00, για την 23η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Aποτελέσματα-17η αγωνιστική

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 25 Μαρτίου

ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00)

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 16-0 Παναθηναϊκός 14-2 ΑΕΚ 11-4 ΠΑΟΚ 10-4 Άρης 8-7 Μύκονος 7-8 Ηρακλής 7-8 Προμηθέας 6-9 Περιστέρι 6-9 Πανιώνιος 4-12 Κολοσσός Ρόδου 4-12 Καρδίτσα 4-12 Πανιώνιος 3-13

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Κολοσσός - ΠΑΟΚ (15:45)

Πανιώνιος - Μύκονος (16:00)

ΑΕΚ - Μαρούσι (18:00)

Περιστέρι - Ηρακλής (18:15)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου