Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Άρη

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού, υποχρεώνοντάς τον στη δεύτερη ήττα του στη Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει ο μεγάλος κερδισμένος, αγκαλιάζοντας το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο με 102-95, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στη δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Έτσι, ο Ολυμπιακός που διεύρυνε το αήττητο σερί του στο 16-0 μετά τη νίκη με 94-71 επί του Περιστερίου, έκανε αποφασιστικό βήμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Telekom Center Athens τη Δευτέρα 30/3 στις 19:00, για την 23η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Aποτελέσματα-17η αγωνιστική

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

 

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 25 Μαρτίου

  • ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00)

Η κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 16-0
  2. Παναθηναϊκός 14-2
  3. ΑΕΚ 11-4
  4. ΠΑΟΚ 10-4
  5. Άρης 8-7
  6. Μύκονος 7-8
  7. Ηρακλής 7-8
  8. Προμηθέας 6-9
  9. Περιστέρι 6-9
  10. Πανιώνιος 4-12
  11. Κολοσσός Ρόδου 4-12
  12. Καρδίτσα 4-12
  13. Πανιώνιος 3-13

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

  • Κολοσσός - ΠΑΟΚ (15:45)
  • Πανιώνιος - Μύκονος (16:00)
  • ΑΕΚ - Μαρούσι (18:00)
  • Περιστέρι - Ηρακλής (18:15)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

  • Ολυμπιακός - Προμηθέας (13:00)
  • Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16:00)
     

