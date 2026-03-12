Ο Αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλλε πρόστιμα στον Ηρακλή, στον Άρη και στο Περιστέρι, για υβριστικά συνθήματα των οπαδών τους.

Ο Ηρακλής, ο Άρης και το Περιστέρι καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα για υβριστικά συνθήματα των οπαδών τους κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα ο «γηραιός» θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 700 ευρώ για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του Εθνικού ύμνου, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι «κίτρινοι» καλούνται να πληρώσουν 900 ευρώ για πειθαρχική παράβαση της εκφοράς άνω του ενός υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα του Αμαρουσίου.

Και οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» θα πρέπει να ξεχρεώσουν το ποσό των 600 ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η ανακοινώσεις του Αθλητικού δικαστή:

«75/12.03.2026 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890), που διεξήχθη την 07.03.2026 και

2. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

74/12.03.2026 ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο εννιακοσίων (900,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς άνω του ενός υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896), που διεξήχθη την 07.03.2026.

73/12.03.2026 ΗΡΑΚΛΗΣ

1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 08.03.2026.

2. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς άνω του ενός υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

3. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την είσοδο και παραμονή στον αγωνιστικό χώρο μη δικαιούμενων προσώπων κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα».