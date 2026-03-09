Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Τζέικ Φόρεστερ έδειξε το χτύπημα που δέχθηκε ο Αμερικανός στο ισχίο στη διάρκεια του αγώνα με το Μαρούσι.

Ο Τζέικ Φόρεστερ χτύπησε στη διάρκεια της αναμέτρησης με το Μαρούσι και μάλιστα τη στιγμή της αποχώρησής του από το παρκέ έδειχνε ότι πονούσε στο ισχίο αλλά και στον προσαγωγό. Γι’ αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι του Άρη ήταν ανήσυχοι αλλά καθησύχασαν παίρνοντας τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Αμερικανός σέντερ. Αυτή έδειξε ότι πρόκειται για χτύπημα στο ισχίο και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στη διάρκεια της εβδομάδας ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον εκτός έδρας αγώνα (14/3) με τον ΠΑΟΚ.