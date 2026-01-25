Ο Σάσα Βεζένκοβ έπιασε τη σκούπα και καθάρισε το παρκέ, καθώς δεν ήθελε να επιτρέψει σε ένα μικρό κορίτσι να το σκουπίσει.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε ένα παιχνίδι όπου οι Ερυθρόλευκοι παρατάχθηκαν χωρίς κανέναν πλέι μέικερ, καθώς οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις είναι εκτός, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται στην Αθήνα τη Δευτέρα (26/01) στις 9 το πρωί.

Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με τους Πειραιώτες μπροστά με διψήφια διαφορά (16-27), ενά γλυκό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, ο Σάσα Βεζένκοβ παρατήρησε πως έπρεπε να σκουπιστεί το παρκέ ζητώντας το ευγενικά από τους ανθρώπους του γηπέδου. Τότε ένα μικρό κοριτσάκι εμφανίστηκε με την σκούπα προκειμένου να γίνει η δουλειά.

Ο σταρ του Ολυμπιακού δεν επέτρεψε στο παιδί να σκουπίσει και αντ' αυτού προτίμησε να το κάνει ο ίδιος δείχνοντας την ευαισθησία του.