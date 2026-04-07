Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν θα είναι διαθέσιμος στην επανέναρξη των προπονήσεων του Άρη καθώς ο Τζέικομπ Φόρεστερ συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

Στην πρόσφατη νίκη επί της ΑΕΚ, οι αντοχές του Κώστα Αντετοκούνμπο – μετά βίας – ξεπέρασαν τα οκτώ αγωνιστικά λεπτά. Αμφιβολία για τη συμμετοχή του Έλληνα σέντερ υπήρχε και πριν από το τζάμπολ λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε στη γάμπα. Στην προθέρμανση δοκίμασε το πόδι του, ένιωσε καλύτερα αλλά στη διάρκεια της αναμέτρησης το σφίξιμο στη γάμπα τον έθεσε ολοκληρωτικά εκτός παιχνιδιού. Το πλάνο για τον Αντετοκούνμπο περιλαμβάνει θεραπείες και δεν υπολογίζεται ενόψει της αυριανής (8/4) επανέναρξης των προπονήσεων. Θα επιχειρήσει να το κάνει το Σαββατοκύριακο με την προσδοκία ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα.

Αναμφίβολα προβληματίζει το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα καθώς οι «κίτρινοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους ΠΑΟΚ (15/4), Ολυμπιακό (19/4) Περιστέρι (22/4) και τον Πανιώνιο (25/4) στο Nick Galis Hall. Δηλαδή, τέσσερα απαιτητικά παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν τον στόχο της τετράδας μέσα σε διάστημα δέκα ημερών. Είναι δεδομένο ότι η περίπτωση του Αντετοκούνμπο χρίζει διαχείρισης και δεν αποκλείεται να επιλεγεί να μην αγωνιστεί σ’ ένα από αυτά. Θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγείας του.

Ο τραυματισμός του διεθνούς σέντερ «έφερε» επιπλέον λεπτά συμμετοχής στον Τζέικομπ Φόρεστερ ο οποίος όμως συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Στον αγώνα με την ΑΕΚ, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς επέλεξε να παίξει η ομάδα του χωρίς σέντερ για περίπου 14 αγωνιστικά λεπτά γιατί ο Αμερικανός ήταν εκτός ρυθμού στα δικά του 18 λεπτά συμμετοχής. Με σαφέστατη αδυναμία στην άμυνα και αναποτελεσματικότητα σε εύκολες φάσεις στην επίθεση. Γενικώς, ο 26χρονος σέντερ έχει πετάξει ένα σωρό ευκαιρίες παρότι ο Άρης επέλεξε να τον κρατήσει, όταν αποφάσισε να «κόψει» έναν σέντερ. Μεταξύ του Φόρεστερ και του Στίβεν Ίνοκ, έμεινε ο πρώτος.

Αριθμητικά, το επίπεδο προσφοράς του περιορίζεται στους 5.4 πόντους και στα 4.5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Οι απαιτήσεις ήταν υψηλότερες και στην πραγματικότητα αυτές αυξάνονται ακόμη περισσότερο καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί υποχρεώνει τον Φόρεστερ να γίνει πιο ουσιαστικός ή μάλλον, περισσότερο επιδραστικός στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και στις δύο πλευρές του παρκέ.