Μύκονος - Κολοσσός Ρόδου 67-84: «Ανάσα» και σκληράδα για τους Ροδίτες που κάλυψαν και τη διαφορά!
Κόντρα στο ρεύμα, ο Κολοσσός Ρόδου μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια απέναντι στη Μύκονο στο νησί των ανέμων για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL επικρατώντας με ευκολία για το 67-84 καλύπτοντας μάλιστα και τη διαφορά του πρώτου γύρου.
Μύκονος - Κολοσσός: Το ματς
Για τη Μύκονο, οι Μπριγκς και Μουρ ήταν αυτοί που κουβάλησαν επιθετικά την ομάδα τους στο ξεκίνημα, την ώρα που για τον Κολοσσό Ρόδου ο Μακ έδινε τον τόνο, με τον Άκιν να ακολουθεί. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με σερί 7-0, παίρνοντας το προβάδισμα με 19-23.
Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα δεν άλλαξε, με τον Κολοσσό να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Με επιμέρους σκορ 3-12, οι Ροδίτες ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (24-41), έχοντας πρωταγωνιστές τους Μακ και Νίκολς. Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας (34-48).
Μετά την ανάπαυλα, η Μύκονος προσπάθησε να αντιδράσει, τρέχοντας σερί 7 αναπάντητων πόντων για το 41-48. Ο Κολοσσός, ωστόσο, έδειξε ψυχραιμία και διατήρησε τον έλεγχο, επαναφέροντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (41-53). Ο Κάναντι με τρίποντο μείωσε εκ νέου (44-53), όμως οι Νίκολς και Μακ απάντησαν άμεσα, στέλνοντας τους φιλοξενούμενους στο +13 (44-57). Παρά την προσπάθεια του Κάναντι και την πτώση του ρυθμού, ο Κολοσσός έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με διαφορά ασφαλείας (48-59).
Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Ροδίτες μετέτρεψαν το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο με τη βοήθεια του Γκαλβανίνι να προσθέτει σκληράδα και αμυντικό προβάδισμα για το 57-74. Μάλιστα ήταν εκείνος που με τρίποντο έγραψε το 67-84 και να κατοχυρώσει τη διαφορά από το ματς του α' γύρου.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 34-48, 48-59, 67-84
Ο MVP... Ο Ντέιβιντ Νίκολς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ταϊρί Άπλμπι με double double 13 πόντων και 11 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 16 πόντοι του Κολοσσού στον αιφνιδιασμό έναντι των 6 της Μυκόνου.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Μύκονος είχε επικρατήσει εκτός έδρας με 83-97.
|Mykonos Betsson BC
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|IND
|#
|Player
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OFF
|DEF
|REB
|1
|T. Appleby
|35:56
|13
|4/9
|44%
|2/3
|66%
|2/6
|33%
|3/5
|60%
|0
|1
|1
|12
|5
|2
|0
|7
|-18
|16
|2
|K. Moore
|26:32
|8
|3/7
|42%
|2/4
|50%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|1
|3
|0
|8
|4
|K. Ray
|23:48
|4
|2/8
|25%
|2/5
|40%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|0
|4
|-1
|1
|10
|D. Skoulidas
|17:52
|4
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|4
|25
|J. Briggs
|29:12
|14
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|1
|0
|0
|4
|1
|-3
|23
|30
|D. Cannady
|32:32
|19
|6/13
|46%
|3/4
|75%
|3/9
|33%
|4/6
|66%
|2
|4
|6
|1
|2
|0
|1
|4
|-22
|15
|TOTAL
|200
|67
|24/55
|43%
|17/30
|56%
|7/25
|28%
|12/19
|63%
|8
|23
|31
|20
|17
|5
|5
|22
|73
|Kolossos H Hotels Collection
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|C. Goodwin
|06:46
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|0
|0
|-4
|3
|2
|C. Randle
|38:53
|11
|4/9
|44%
|3/5
|60%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|3
|1
|2
|0
|1
|16
|12
|7
|T. Mack
|32:49
|22
|7/16
|43%
|5/11
|45%
|2/5
|40%
|6/9
|66%
|1
|4
|5
|0
|4
|2
|1
|0
|15
|14
|11
|D. Nichols
|36:49
|22
|9/16
|56%
|7/10
|70%
|2/6
|33%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|8
|1
|2
|2
|0
|12
|27
|25
|G. Galvanini
|19:42
|13
|5/10
|50%
|4/8
|50%
|1/2
|50%
|2/3
|66%
|2
|5
|7
|1
|4
|2
|1
|0
|0
|14
|30
|N. Akin
|30:55
|12
|5/5
|100%
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|6
|10
|4
|1
|2
|0
|0
|24
|24
|Team / Coaches
|4
|0
|4
|TOTAL
|200
|84
|31/65
|47%
|25/44
|56%
|6/21
|28%
|16/20
|80%
|12
|25
|37
|18
|21
|13
|7
|2
|97
