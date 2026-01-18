Ο Κολοσσός Ρόδου ταξίδεψε με αυτοπεποίθηση στη Μύκονο και κατάφερε να πάρει μια άνετη νίκη με 67-84 καλύπτοντας και τη διαφορά του πρώτου γύρου.

Κόντρα στο ρεύμα, ο Κολοσσός Ρόδου μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια απέναντι στη Μύκονο στο νησί των ανέμων για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL επικρατώντας με ευκολία για το 67-84 καλύπτοντας μάλιστα και τη διαφορά του πρώτου γύρου.

Μύκονος - Κολοσσός: Το ματς

Για τη Μύκονο, οι Μπριγκς και Μουρ ήταν αυτοί που κουβάλησαν επιθετικά την ομάδα τους στο ξεκίνημα, την ώρα που για τον Κολοσσό Ρόδου ο Μακ έδινε τον τόνο, με τον Άκιν να ακολουθεί. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με σερί 7-0, παίρνοντας το προβάδισμα με 19-23.

Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα δεν άλλαξε, με τον Κολοσσό να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Με επιμέρους σκορ 3-12, οι Ροδίτες ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (24-41), έχοντας πρωταγωνιστές τους Μακ και Νίκολς. Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας (34-48).

Μετά την ανάπαυλα, η Μύκονος προσπάθησε να αντιδράσει, τρέχοντας σερί 7 αναπάντητων πόντων για το 41-48. Ο Κολοσσός, ωστόσο, έδειξε ψυχραιμία και διατήρησε τον έλεγχο, επαναφέροντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (41-53). Ο Κάναντι με τρίποντο μείωσε εκ νέου (44-53), όμως οι Νίκολς και Μακ απάντησαν άμεσα, στέλνοντας τους φιλοξενούμενους στο +13 (44-57). Παρά την προσπάθεια του Κάναντι και την πτώση του ρυθμού, ο Κολοσσός έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με διαφορά ασφαλείας (48-59).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Ροδίτες μετέτρεψαν το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο με τη βοήθεια του Γκαλβανίνι να προσθέτει σκληράδα και αμυντικό προβάδισμα για το 57-74. Μάλιστα ήταν εκείνος που με τρίποντο έγραψε το 67-84 και να κατοχυρώσει τη διαφορά από το ματς του α' γύρου.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 34-48, 48-59, 67-84

Ο MVP... Ο Ντέιβιντ Νίκολς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ταϊρί Άπλμπι με double double 13 πόντων και 11 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 16 πόντοι του Κολοσσού στον αιφνιδιασμό έναντι των 6 της Μυκόνου.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Μύκονος είχε επικρατήσει εκτός έδρας με 83-97.



Mykonos Betsson BC MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST TO STL BLK PF +/- IND # Player M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB 1 T. Appleby 35:56 13 4/9 44% 2/3 66% 2/6 33% 3/5 60% 0 1 1 12 5 2 0 7 -18 16 2 K. Moore 26:32 8 3/7 42% 2/4 50% 1/3 33% 1/2 50% 1 4 5 1 1 0 1 3 0 8 4 K. Ray 23:48 4 2/8 25% 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 2 3 1 0 4 -1 1 10 D. Skoulidas 17:52 4 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 0 1 1 1 2 0 1 0 4 25 J. Briggs 29:12 14 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 2/2 100% 3 3 6 1 0 0 4 1 -3 23 30 D. Cannady 32:32 19 6/13 46% 3/4 75% 3/9 33% 4/6 66% 2 4 6 1 2 0 1 4 -22 15 TOTAL 200 67 24/55 43% 17/30 56% 7/25 28% 12/19 63% 8 23 31 20 17 5 5 22 73