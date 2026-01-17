Η αλύγιστη ΑΕΚ επικράτησε της αξιόμαχης Καρδίτσας με 79-71, έχοντας σε τρομερή μέρα τον Μπάρτλεϊ.

Στις 5 σερί νίκες στη Stoiximan GBL έφτασε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε εκτός έδρας της αξίομαχηςε Καρδίτσας με 79-71 και έτσι ανέβηκε στο 10-4 παρά τις σημαντικές απουσίες. Στο 4-10 έπεσαν οι γηπεδούχοι που το πάλεψαν μέχρι τέλους. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το πρώτο ματς της φάσης των 16 του BCL.

Φοβερό ματς ο Μπάρτλεϊ που σταμάτησε στους 30 πόντους, ενώ ο Αρμς τελείωσε με 13 πόντους . Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους.

Ο κόσμος της Ένωσης βρέθηκε σε άλλο ένα ματς κοντά στην ομάδα, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης». Η Βασίλισσα έπαιξε με σημαντικές απουσίες, αφού αγωνίστηκε χωρίς τους Νάναλι, Φίζελ, Μπράουν και Κατσίβελη. Ο Διπλαρος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του από το πρώτο ημίχρονο και έπαιξε με δεμένο το δάχτυλο στο δεύτερο.

Καρδίτσα - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Γκρέι κάρφωσε στο 3' για το 2-7, με την ΑΕΚ να ξεκινά καλύτερα στο ματς. Ο Μπραντον Τζέφερσον με τρίποντο έβαλε μπροστά την Καρδίτσα για το 8-7. Ο Πέτσάρσκι με φοβερό καλάθι έκανε το 10-11 για την Ένωση στο 6'. Ο Κασελάκης με lay up έγραψε το 16-11 για την Καρδίτσα, δυο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Με πρωταγωνιστή Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκλεισε το δεκάλεπτο στο 16-20.

Με το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 23-28 για τη Βασίλισσα στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Η ωραια κίνηση στο post του Σκορδίλη έφερε το 26-32 για την ΑΕΚ και ανάγκασε τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout. Ο Αρμς με τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +11 για το 26-37 στο 18'. Με γρήγορο 6-0 το σύνολο του Παπανικολόπουλου έκανε το 32-37 στο 18'.

O Mπάρτλεϊ έφτασε τους 18 πόντους και έκανε το 41-46, όμως ο Έλις με τρίποντο μείωσε σε 48-51. Με fadeway του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 53-60, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.

Ο Μάντσεν μείωσε σε 62-64, πέντε λεπτά για τη λήξη. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 68-73 στο 36'. Ο Μπάρτλεϊ κάρφωσε όμως ο Χόρκλερ μείωσε σε 70-75. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 30 και η ΑΕΚ έφυγε με ένα σημαντικό διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 32-37, 56-60, 71-79

MVP: Ο Μπάρτλεϊ έκανε ματσάρα με 30 πόντους. Άλλο ένα σπουδαίο ματς του πιο σταθερού παίκτης της ΑΕΚ φέτος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/21 βολές της Καρδίτσας.

ASK Karditsa IAPONIKI FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS ON +/- INDEX # Players 2 B. Jefferson 31:24 15 3/9 33% 1/2 50% 2/7 28% 7/8 87% 1 1 2 5 6 1 0 0 3 5 -3 10 4 E. Ellis 25:55 14 5/10 50% 2/4 50% 3/6 50% 1/2 50% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 11 14 L. Kaselakis 26:58 7 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 0/3 0% 2 4 6 4 0 0 0 0 2 2 -19 12 22 W. Washington 16:01 7 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 1 3 4 0 1 0 1 0 2 1 10 8 23 D. Jefferson 25:55 7 3/7 42% 2/4 50% 1/3 33% 0/1 0% 1 2 3 3 3 3 0 0 3 2 -6 8 3 N. Horchler 23:11 10 4/10 40% 4/7 57% 0/3 0% 2/3 66% 2 7 9 1 1 0 0 2 1 2 -5 12 5 M. Liapis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 M. Poulianitis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. Diplaros (C) 14:17 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 6 6 1 0 0 0 0 2 1 -4 2 13 N. Kamarianos 2:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 21 G. Kamberidis 21:55 6 2/6 33% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 -9 24 A. Madsen 11:38 5 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 1 2 1 2 0 3 2 -5 7 Team / Coach 3 1 4 0 0 TOTAL 71 25/59 42% 16/31 51% 9/28 32% 12/21 57% 10 24 34 21 15 6 3 2