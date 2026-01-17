Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79: Μέγας Μπάρτλεϊ και πέντε σερί νίκες

Νίκος Καρφής

Η αλύγιστη ΑΕΚ επικράτησε της αξιόμαχης Καρδίτσας με 79-71, έχοντας σε τρομερή μέρα τον Μπάρτλεϊ.

Στις 5 σερί νίκες στη Stoiximan GBL έφτασε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε εκτός έδρας της αξίομαχηςε Καρδίτσας με 79-71 και έτσι ανέβηκε στο 10-4 παρά τις σημαντικές απουσίες. Στο 4-10 έπεσαν οι γηπεδούχοι που το πάλεψαν μέχρι τέλους. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το πρώτο ματς της φάσης των 16 του BCL.

Φοβερό ματς ο Μπάρτλεϊ που σταμάτησε στους 30 πόντους, ενώ ο Αρμς τελείωσε με 13 πόντους . Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους.

Ο κόσμος της Ένωσης βρέθηκε σε άλλο ένα ματς κοντά στην ομάδα, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης». Η Βασίλισσα έπαιξε με σημαντικές απουσίες, αφού αγωνίστηκε χωρίς τους Νάναλι, Φίζελ, Μπράουν και Κατσίβελη. Ο Διπλαρος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του από το πρώτο ημίχρονο και έπαιξε με δεμένο το δάχτυλο στο δεύτερο.

Καρδίτσα - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Γκρέι κάρφωσε στο 3' για το 2-7, με την ΑΕΚ να ξεκινά καλύτερα στο ματς. Ο Μπραντον Τζέφερσον με τρίποντο έβαλε μπροστά την Καρδίτσα για το 8-7. Ο Πέτσάρσκι με φοβερό καλάθι έκανε το 10-11 για την Ένωση στο 6'. Ο Κασελάκης με lay up έγραψε το 16-11 για την Καρδίτσα, δυο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Με πρωταγωνιστή Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκλεισε το δεκάλεπτο στο 16-20.

 

Με το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 23-28 για τη Βασίλισσα στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Η ωραια κίνηση στο post του Σκορδίλη έφερε το 26-32 για την ΑΕΚ και ανάγκασε τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout. Ο Αρμς με τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +11 για το 26-37 στο 18'. Με γρήγορο 6-0 το σύνολο του Παπανικολόπουλου έκανε το 32-37 στο 18'.

O Mπάρτλεϊ έφτασε τους 18 πόντους και έκανε το 41-46, όμως ο Έλις με τρίποντο μείωσε σε 48-51. Με fadeway του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 53-60, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.

Ο Μάντσεν μείωσε σε 62-64, πέντε λεπτά για τη λήξη. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 68-73 στο 36'. Ο Μπάρτλεϊ κάρφωσε όμως ο Χόρκλερ μείωσε σε 70-75. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 30 και η ΑΕΚ έφυγε με ένα σημαντικό διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 32-37, 56-60, 71-79

MVP: Ο Μπάρτλεϊ έκανε ματσάρα με 30 πόντους. Άλλο ένα σπουδαίο ματς του πιο σταθερού παίκτης της ΑΕΚ φέτος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/21 βολές της Καρδίτσας.

ASK Karditsa IAPONIKIFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFLS ON+/-INDEX
#Players
2B. Jefferson31:24153/933%1/250%2/728%7/887%1125610035-310
4E. Ellis25:55145/1050%2/450%3/650%1/250%0331100011011
14L. Kaselakis26:5873/560%2/450%1/1100%0/30%2464000022-1912
22W. Washington16:0173/560%3/560%0/00%1/250%1340101021108
23D. Jefferson25:5573/742%2/450%1/333%0/10%1233330032-68
3N. Horchler23:11104/1040%4/757%0/30%2/366%2791100212-512
5M. Liapis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
8M. Poulianitis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
12N. Diplaros (C)14:1700/30%0/00%0/30%0/00%0661000021-42
13N. Kamarianos2:4500/00%0/00%0/00%0/00%000020002010
21G. Kamberidis21:5562/633%0/10%2/540%0/00%00010001042-9
24A. Madsen11:3852/450%2/450%0/00%1/250%0331212032-57
Team / Coach31400
TOTAL7125/5942%16/3151%9/2832%12/2157%1024342115632
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0R. Gray27:4852/540%2/450%0/10%1/250%1452221148
1G. Skordilis18:0763/560%3/560%0/00%0/00%33612100310
7D. Flionis (C)23:0941/616%1/333%0/30%2/2100%04433320-25
24F. Bartley33:18309/1656%5/771%4/944%8/988%03320210428
25A. Arms27:16133/742%1/425%2/366%5/771%23525101-113
9L. Lekavicius16:5120/20%0/10%0/10%2/2100%01111201100
11N. Arsenopoulos0:3400/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
15M. Pecarski7:5152/366%1/1100%1/250%0/00%1120101007
19M. Kuzminskas18:5183/837%3/560%0/30%2/2100%0330300126
33V. Charalampopoulos26:1563/742%3/650%0/10%0/00%14532110010
Team / Coach2350
TOTAL2007926/5944%19/3652%7/2330%20/2483%1029391412723
@Photo credits: INTIME
     

