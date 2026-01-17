Στις 5 σερί νίκες στη Stoiximan GBL έφτασε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε εκτός έδρας της αξίομαχηςε Καρδίτσας με 79-71 και έτσι ανέβηκε στο 10-4 παρά τις σημαντικές απουσίες. Στο 4-10 έπεσαν οι γηπεδούχοι που το πάλεψαν μέχρι τέλους. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το πρώτο ματς της φάσης των 16 του BCL.
Φοβερό ματς ο Μπάρτλεϊ που σταμάτησε στους 30 πόντους, ενώ ο Αρμς τελείωσε με 13 πόντους . Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους.
Ο κόσμος της Ένωσης βρέθηκε σε άλλο ένα ματς κοντά στην ομάδα, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης». Η Βασίλισσα έπαιξε με σημαντικές απουσίες, αφού αγωνίστηκε χωρίς τους Νάναλι, Φίζελ, Μπράουν και Κατσίβελη. Ο Διπλαρος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του από το πρώτο ημίχρονο και έπαιξε με δεμένο το δάχτυλο στο δεύτερο.
Καρδίτσα - ΑΕΚ: Το ματς
Ο Γκρέι κάρφωσε στο 3' για το 2-7, με την ΑΕΚ να ξεκινά καλύτερα στο ματς. Ο Μπραντον Τζέφερσον με τρίποντο έβαλε μπροστά την Καρδίτσα για το 8-7. Ο Πέτσάρσκι με φοβερό καλάθι έκανε το 10-11 για την Ένωση στο 6'. Ο Κασελάκης με lay up έγραψε το 16-11 για την Καρδίτσα, δυο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Με πρωταγωνιστή Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκλεισε το δεκάλεπτο στο 16-20.
Με το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 23-28 για τη Βασίλισσα στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Η ωραια κίνηση στο post του Σκορδίλη έφερε το 26-32 για την ΑΕΚ και ανάγκασε τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout. Ο Αρμς με τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +11 για το 26-37 στο 18'. Με γρήγορο 6-0 το σύνολο του Παπανικολόπουλου έκανε το 32-37 στο 18'.
O Mπάρτλεϊ έφτασε τους 18 πόντους και έκανε το 41-46, όμως ο Έλις με τρίποντο μείωσε σε 48-51. Με fadeway του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 53-60, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.
Ο Μάντσεν μείωσε σε 62-64, πέντε λεπτά για τη λήξη. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 68-73 στο 36'. Ο Μπάρτλεϊ κάρφωσε όμως ο Χόρκλερ μείωσε σε 70-75. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 30 και η ΑΕΚ έφυγε με ένα σημαντικό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 32-37, 56-60, 71-79
MVP: Ο Μπάρτλεϊ έκανε ματσάρα με 30 πόντους. Άλλο ένα σπουδαίο ματς του πιο σταθερού παίκτης της ΑΕΚ φέτος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/21 βολές της Καρδίτσας.
|ASK Karditsa IAPONIKI
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FLS ON
|+/-
|INDEX
|#
|Players
|2
|B. Jefferson
|31:24
|15
|3/9
|33%
|1/2
|50%
|2/7
|28%
|7/8
|87%
|1
|1
|2
|5
|6
|1
|0
|0
|3
|5
|-3
|10
|4
|E. Ellis
|25:55
|14
|5/10
|50%
|2/4
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|11
|14
|L. Kaselakis
|26:58
|7
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|2
|4
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|-19
|12
|22
|W. Washington
|16:01
|7
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|10
|8
|23
|D. Jefferson
|25:55
|7
|3/7
|42%
|2/4
|50%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1
|2
|3
|3
|3
|3
|0
|0
|3
|2
|-6
|8
|3
|N. Horchler
|23:11
|10
|4/10
|40%
|4/7
|57%
|0/3
|0%
|2/3
|66%
|2
|7
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|2
|-5
|12
|5
|M. Liapis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|M. Poulianitis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|N. Diplaros (C)
|14:17
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-4
|2
|13
|N. Kamarianos
|2:45
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|21
|G. Kamberidis
|21:55
|6
|2/6
|33%
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|2
|-9
|24
|A. Madsen
|11:38
|5
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|1
|2
|1
|2
|0
|3
|2
|-5
|7
|Team / Coach
|3
|1
|4
|0
|0
|TOTAL
|71
|25/59
|42%
|16/31
|51%
|9/28
|32%
|12/21
|57%
|10
|24
|34
|21
|15
|6
|3
|2
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|R. Gray
|27:48
|5
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|2
|2
|2
|1
|1
|4
|8
|1
|G. Skordilis
|18:07
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|10
|7
|D. Flionis (C)
|23:09
|4
|1/6
|16%
|1/3
|33%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|3
|3
|3
|2
|0
|-2
|5
|24
|F. Bartley
|33:18
|30
|9/16
|56%
|5/7
|71%
|4/9
|44%
|8/9
|88%
|0
|3
|3
|2
|0
|2
|1
|0
|4
|28
|25
|A. Arms
|27:16
|13
|3/7
|42%
|1/4
|25%
|2/3
|66%
|5/7
|71%
|2
|3
|5
|2
|5
|1
|0
|1
|-1
|13
|9
|L. Lekavicius
|16:51
|2
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|10
|0
|11
|N. Arsenopoulos
|0:34
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|M. Pecarski
|7:51
|5
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|19
|M. Kuzminskas
|18:51
|8
|3/8
|37%
|3/5
|60%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|2
|6
|33
|V. Charalampopoulos
|26:15
|6
|3/7
|42%
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|10
|Team / Coach
|2
|3
|5
|0
|TOTAL
|200
|79
|26/59
|44%
|19/36
|52%
|7/23
|30%
|20/24
|83%
|10
|29
|39
|14
|12
|7
|2
|3
