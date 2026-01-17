Μετά την 100άρα στην Καρδίτσα και την Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμα μία για να κλείσει την εβδομάδα. Αυτήν τη φορά απέναντι στο Μαρούσι, το οποίο και κέρδισε στο ΣΕΦ με 104-89 στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ και μοιράζοντας 35 ασίστ.
Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι καρφωμένο στο... γκάζι. Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε νωρίς νωρίς διψήφιος και το 16-15 του 5ου λεπτού μετατράπηκε σε 30-19 στο 9', την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν ήδη έξι παίκτες που σκόραραν.
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβασαν ρυθμό σε κανένα σημείο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Φουρνιέ συνέχισε να βάζει τον Τζόουνς στην εξίσωση, με το σκορ να φτάνει στο 45-27 μετά από 14 λεπτά.
Με 8/15 τρίποντα και 15/19 δίποντα, μαζί με 7 επιθετικά ριμπάουντ και 20 ασίστ, ο Ολυμπιακός φυσιολογικά εκτόξευσε την παραγωγικότητά του (61-41, 20').
Προφανώς η αναμέτρηση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο μέρος, παρότι δύο πάσες πίσω από την πλάτη των Βεζένκοβ και Λαρεντζάκη, εξόργισαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Το Μαρούσι μείωσε σε 70-52 (25') αλλά τα σουτ των Λαρεντζάκη και Ντόρσεϊ εκτόξευσαν ξανά τη διαφορά (83-58, 28').
Ο Ολυμπιακός μπορεί να χαλάρωσε λίγο στην άμυνα, δίνοντας ευκαιρία στο Μαρούσι να πλησιάσει και στους 14, αλλά όταν ήθελε στην επίθεση έβγαζε πολύ όμορφες συνεργασίες. Φτάνοντας τελικά στο 104-89, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
- Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση ως προς τη δυναμική και το ρόστερ των δύο ομάδων.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 23 πόντους και 6/6 2π., 1/3 3π., 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ταϊρίκ Τζόουνς και Άλεξ Πίτερς σκόραραν 15 πόντους, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει 13, έχοντας 6 ασίστ. Στις 7 τελικές πάσες σταμάτησε ο Τόμας Γουόκαπ, 6 για τον Εβάν Φουρνιέ
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τζόρνταν Κινγκ αγωνίστηκε μόλις 8'22'' και δεν πρόλαβε να σκοράρει.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Νταρίλ Μέικον με 10 πόντους, 12 ασίστ.
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|STARTERS
|0
|T. Walkup
|23:33
|8
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|7
|1
|2
|0
|0
|7
|17
|14
|S. Vezenkov
|18:22
|23
|7/9
|77%
|6/6
|100%
|1/3
|33%
|8/8
|100%
|0
|3
|3
|5
|2
|3
|0
|0
|10
|29
|16
|K. Papanikolaou (C)
|6:22
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|5
|22
|T. Dorsey
|23:57
|13
|3/8
|37%
|0/1
|0%
|3/7
|42%
|4/5
|80%
|0
|3
|3
|6
|2
|0
|0
|0
|5
|16
|88
|T. Jones
|25:12
|15
|7/9
|77%
|7/9
|77%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|5
|4
|9
|0
|4
|0
|1
|1
|15
|23
|BENCH
|1
|F. Ntilikina
|10:00
|3
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|10
|1
|3
|T. Ward
|17:42
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|0
|11
|6
|5
|G. Larentzakis
|10:00
|6
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|21
|O. Netzipoglou
|5:56
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-5
|3
|25
|A. Peters
|21:38
|15
|4/10
|40%
|1/1
|100%
|3/9
|33%
|4/4
|100%
|1
|7
|8
|2
|1
|0
|0
|1
|5
|20
|45
|D. Hall
|14:48
|7
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|0
|7
|94
|E. Fournier
|22:30
|3
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|6
|0
|1
|0
|0
|8
|5
|TEAM TOTALS
|200
|104
|36/62
|58%
|23/28
|82%
|13/34
|38%
|19/24
|79%
|11
|20
|31
|35
|16
|12
|7
|4
|138
|Maroussi CHERY
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|STARTERS
|7
|M. Salash
|27:14
|9
|4/8
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|3
|0
|1
|0
|1
|-14
|14
|11
|J. King
|8:22
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-9
|0
|16
|G. Kalaitzakis
|21:05
|10
|5/9
|55%
|5/8
|62%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|2
|0
|-3
|9
|29
|S. DeSousa
|14:39
|11
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|-5
|9
|32
|L. Perrantes
|19:13
|16
|6/6
|100%
|2/2
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|4
|3
|0
|0
|0
|-5
|19
|BENCH
|1
|G. Papathanasiou (Papas)
|20:47
|8
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|-10
|6
|3
|G. Karakostas
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D. Macon
|31:37
|10
|3/9
|33%
|1/6
|16%
|2/3
|66%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|12
|2
|3
|1
|1
|-8
|23
|9
|N. Touliatos
|6:08
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|22
|J. Williams
|13:24
|6
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|4
|6
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|9
|24
|G. Kouzeloglou
|24:43
|14
|6/10
|60%
|6/10
|60%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|1
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|-7
|12
|31
|C. Giannopoulos (C)
|12:48
|3
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-11
|2
|TEAM TOTALS
|200
|89
|35/63
|55%
|25/44
|56%
|10/19
|52%
|9/16
|56%
|11
|15
|26
|29
|18
|13
|9
|2
|107
