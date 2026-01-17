Ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρίτη διαδοχική του 100άρα σε διάστημα μίας εβδομάδας, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 104-89, στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά την 100άρα στην Καρδίτσα και την Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμα μία για να κλείσει την εβδομάδα. Αυτήν τη φορά απέναντι στο Μαρούσι, το οποίο και κέρδισε στο ΣΕΦ με 104-89 στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ και μοιράζοντας 35 ασίστ.

Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι καρφωμένο στο... γκάζι. Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε νωρίς νωρίς διψήφιος και το 16-15 του 5ου λεπτού μετατράπηκε σε 30-19 στο 9', την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν ήδη έξι παίκτες που σκόραραν.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβασαν ρυθμό σε κανένα σημείο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Φουρνιέ συνέχισε να βάζει τον Τζόουνς στην εξίσωση, με το σκορ να φτάνει στο 45-27 μετά από 14 λεπτά.

Με 8/15 τρίποντα και 15/19 δίποντα, μαζί με 7 επιθετικά ριμπάουντ και 20 ασίστ, ο Ολυμπιακός φυσιολογικά εκτόξευσε την παραγωγικότητά του (61-41, 20').

Προφανώς η αναμέτρηση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο μέρος, παρότι δύο πάσες πίσω από την πλάτη των Βεζένκοβ και Λαρεντζάκη, εξόργισαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Το Μαρούσι μείωσε σε 70-52 (25') αλλά τα σουτ των Λαρεντζάκη και Ντόρσεϊ εκτόξευσαν ξανά τη διαφορά (83-58, 28').

Ο Ολυμπιακός μπορεί να χαλάρωσε λίγο στην άμυνα, δίνοντας ευκαιρία στο Μαρούσι να πλησιάσει και στους 14, αλλά όταν ήθελε στην επίθεση έβγαζε πολύ όμορφες συνεργασίες. Φτάνοντας τελικά στο 104-89, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση ως προς τη δυναμική και το ρόστερ των δύο ομάδων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 23 πόντους και 6/6 2π., 1/3 3π., 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ταϊρίκ Τζόουνς και Άλεξ Πίτερς σκόραραν 15 πόντους, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει 13, έχοντας 6 ασίστ. Στις 7 τελικές πάσες σταμάτησε ο Τόμας Γουόκαπ, 6 για τον Εβάν Φουρνιέ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τζόρνταν Κινγκ αγωνίστηκε μόλις 8'22'' και δεν πρόλαβε να σκοράρει.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Νταρίλ Μέικον με 10 πόντους, 12 ασίστ.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players STARTERS 0 T. Walkup 23:33 8 3/3 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 7 1 2 0 0 7 17 14 S. Vezenkov 18:22 23 7/9 77% 6/6 100% 1/3 33% 8/8 100% 0 3 3 5 2 3 0 0 10 29 16 K. Papanikolaou (C) 6:22 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 8 5 22 T. Dorsey 23:57 13 3/8 37% 0/1 0% 3/7 42% 4/5 80% 0 3 3 6 2 0 0 0 5 16 88 T. Jones 25:12 15 7/9 77% 7/9 77% 0/0 0% 1/2 50% 5 4 9 0 4 0 1 1 15 23 BENCH 1 F. Ntilikina 10:00 3 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 1 1 0 0 0 10 1 3 T. Ward 17:42 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 4 1 1 0 0 11 6 5 G. Larentzakis 10:00 6 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 21 O. Netzipoglou 5:56 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 -5 3 25 A. Peters 21:38 15 4/10 40% 1/1 100% 3/9 33% 4/4 100% 1 7 8 2 1 0 0 1 5 20 45 D. Hall 14:48 7 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 1/3 33% 1 0 1 1 2 0 2 1 0 7 94 E. Fournier 22:30 3 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 6 0 1 0 0 8 5 TEAM TOTALS 200 104 36/62 58% 23/28 82% 13/34 38% 19/24 79% 11 20 31 35 16 12 7 4 138