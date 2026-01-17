Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89: Με το γκάζι... κολλημένο στο 100

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρίτη διαδοχική του 100άρα σε διάστημα μίας εβδομάδας, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 104-89, στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά την 100άρα στην Καρδίτσα και την Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμα μία για να κλείσει την εβδομάδα. Αυτήν τη φορά απέναντι στο Μαρούσι, το οποίο και κέρδισε στο ΣΕΦ με 104-89 στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ και μοιράζοντας 35 ασίστ.

Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι καρφωμένο στο... γκάζι. Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε νωρίς νωρίς διψήφιος και το 16-15 του 5ου λεπτού μετατράπηκε σε 30-19 στο 9', την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν ήδη έξι παίκτες που σκόραραν.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβασαν ρυθμό σε κανένα σημείο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Φουρνιέ συνέχισε να βάζει τον Τζόουνς στην εξίσωση, με το σκορ να φτάνει στο 45-27 μετά από 14 λεπτά.

Με 8/15 τρίποντα και 15/19 δίποντα, μαζί με 7 επιθετικά ριμπάουντ και 20 ασίστ, ο Ολυμπιακός φυσιολογικά εκτόξευσε την παραγωγικότητά του (61-41, 20').

 

Προφανώς η αναμέτρηση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο μέρος, παρότι δύο πάσες πίσω από την πλάτη των Βεζένκοβ και Λαρεντζάκη, εξόργισαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Το Μαρούσι μείωσε σε 70-52 (25') αλλά τα σουτ των Λαρεντζάκη και Ντόρσεϊ εκτόξευσαν ξανά τη διαφορά (83-58, 28').

Ο Ολυμπιακός μπορεί να χαλάρωσε λίγο στην άμυνα, δίνοντας ευκαιρία στο Μαρούσι να πλησιάσει και στους 14, αλλά όταν ήθελε στην επίθεση έβγαζε πολύ όμορφες συνεργασίες. Φτάνοντας τελικά στο 104-89, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

  • Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89
  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση ως προς τη δυναμική και το ρόστερ των δύο ομάδων.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 23 πόντους και 6/6 2π., 1/3 3π., 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ταϊρίκ Τζόουνς και Άλεξ Πίτερς σκόραραν 15 πόντους, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει 13, έχοντας 6 ασίστ. Στις 7 τελικές πάσες σταμάτησε ο Τόμας Γουόκαπ, 6 για τον Εβάν Φουρνιέ
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τζόρνταν Κινγκ αγωνίστηκε μόλις 8'22'' και δεν πρόλαβε να σκοράρει.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Νταρίλ Μέικον με 10 πόντους, 12 ασίστ.
Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
STARTERS
0T. Walkup23:3383/3100%1/1100%2/2100%0/00%00071200717
14S. Vezenkov18:22237/977%6/6100%1/333%8/8100%033523001029
16K. Papanikolaou (C)6:2242/2100%2/2100%0/00%0/00%1011010085
22T. Dorsey23:57133/837%0/10%3/742%4/580%03362000516
88T. Jones25:12157/977%7/977%0/00%1/250%549040111523
BENCH
1F. Ntilikina10:0031/333%1/250%0/10%1/250%10111000101
3T. Ward17:4252/450%1/1100%1/333%0/00%01141100116
5G. Larentzakis10:0062/366%0/00%2/366%0/00%0001100014
21O. Netzipoglou5:5621/250%1/1100%0/10%0/00%10111000-53
25A. Peters21:38154/1040%1/1100%3/933%4/4100%17821001520
45D. Hall14:4873/475%3/475%0/00%1/333%1011202107
94E. Fournier22:3031/520%0/00%1/520%0/00%0116010085
TEAM TOTALS20010436/6258%23/2882%13/3438%19/2479%11203135161274138
Maroussi CHERYFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
STARTERS
7M. Salash27:1494/850%3/650%1/250%0/00%15630101-1414
11J. King8:2200/10%0/10%0/00%0/00%00010001-90
16G. Kalaitzakis21:05105/955%5/862%0/10%0/00%00023120-39
29S. DeSousa14:39114/4100%4/4100%0/00%3/650%00013110-59
32L. Perrantes19:13166/6100%2/2100%4/4100%0/00%11243000-519
BENCH
1G. Papathanasiou (Papas)20:4783/650%1/1100%2/540%0/00%10131300-106
3G. Karakostas0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4D. Macon31:37103/933%1/616%2/366%2/2100%145122311-823
9N. Touliatos6:0821/1100%1/1100%0/00%0/00%1010100013
22J. Williams13:2462/540%2/540%0/00%2/450%24602002-49
24G. Kouzeloglou24:43146/1060%6/1060%0/00%2/450%11223110-712
31C. Giannopoulos (C)12:4831/425%0/00%1/425%0/00%10110000-112
TEAM TOTALS2008935/6355%25/4456%10/1952%9/1656%11152629181392107

