Πολονάρα: Πάτησε ξανά στο γυμναστήριο με ένα πλατύ χαμόγελο
Η πιο μεγάλη μάχη της ζωής του Ακίλε Πολονάρα συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα, λίγους μήνες έπειτα από τη διάγνωσή του με τη λευχαιμία, έχοντας ολοκληρώσει τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών, πάτησε ξανά το πόδι του στο γυμναστήριο.
Ο Ιταλός, γέμισε με αισιοδοξία τον κόσμο του μπάσκετ και το χαμόγελό του επέστρεψε στο πρόσωπό του, ύστερα από πολύ καιρό, με τον γυμναστή του να στέλνει μήνυμα μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Πάμε Πρωταθλητή».
Αναλυτικά το μήνυμα του γυμναστή του Πολονάρα:
«Η καριέρα ενός μεγάλου πρωταθλητή αποτελείται επίσης από αναγκαστικές στάσεις, σιωπές και επανεκκινήσεις. Και μερικές φορές, η εμπιστοσύνη μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Ακίλε Πολονάρα με εμπιστεύτηκε για να συνεχίσω την αποκατάστασή του και ήταν τιμή και υπέροχο συναίσθημα για μένα που μπόρεσα να τον βοηθήσω να ξεπεράσει προκλήσεις που ξεπερνούν το πεδίο. Πάμε πρωταθλητή!»
