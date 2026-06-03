Ρικέλμε: «Θέλω να δω τη Μπαρτσελόνα να υποβιβάζεται, θα με ευχαριστούσε»

Ρικέλμε: «Θέλω να δω τη Μπαρτσελόνα να υποβιβάζεται, θα με ευχαριστούσε»

Ρικέλμε: «Θέλω να δω τη Μπαρτσελόνα να υποβιβάζεται, θα με ευχαριστούσε»

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Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, εξέφρασε, σε πρόσφατη συνέντευξη του, την επιθυμία του να υποβιβαστεί η Μπαρτσελόνα από τη La Liga.

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, συνεχίζει την προεκλογική του περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης και χθες (02/06) βρέθηκε καλεσμένος στο podact «The Wild Project», όπου έκανε κάποιες δηλώσεις, που σίγουρα θα συζητηθούν, σχετικά με την αιώνια αντιπαλότητα μεταξύ των «μερένχες» και της Μπαρτσελόνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός επιχειρηματίας εξέφρασε ανοιχτά την άποψη του αναφορικά με το μέλλον του καταλανικού συλλόγου, τονίζοντας την επιθυμία του να τον δει να υποβιβάζεται από την κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας.

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«Θέλω να δω την Μπάρτσα στη Σεγούντα. Θα με ευχαριστούσε. Θα με έκανε χαρούμενο», σημείωσε ο Ρικέλμε, προτού ερωτηθεί ευθέως για το αν θα ήθελε να δει τους Μπλαουγκράνα να εξαφανίζονται εντελώς από τον ποδοσφαιρικό χάρτη.

 

«Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Θέλω να κερδίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, και όσο για το τι θα συμβεί στους άλλους...».

Θυμίζουμε πως οι εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου, με τους δύο υποψηφίους, Ενρίκε Ρικέλμε και Φλορεντίνο Πέρεθ, να έχουν υποσχεθεί σημαντικές μεταγραφές παικτών σε περίπτωση που τελικά εκλεγούν.

@Photo credits: Associated Press
     

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