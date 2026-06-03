Ρικέλμε: «Θέλω να δω τη Μπαρτσελόνα να υποβιβάζεται, θα με ευχαριστούσε»

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, εξέφρασε, σε πρόσφατη συνέντευξη του, την επιθυμία του να υποβιβαστεί η Μπαρτσελόνα από τη La Liga.

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, συνεχίζει την προεκλογική του περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης και χθες (02/06) βρέθηκε καλεσμένος στο podact «The Wild Project», όπου έκανε κάποιες δηλώσεις, που σίγουρα θα συζητηθούν, σχετικά με την αιώνια αντιπαλότητα μεταξύ των «μερένχες» και της Μπαρτσελόνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός επιχειρηματίας εξέφρασε ανοιχτά την άποψη του αναφορικά με το μέλλον του καταλανικού συλλόγου, τονίζοντας την επιθυμία του να τον δει να υποβιβάζεται από την κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας.

«Θέλω να δω την Μπάρτσα στη Σεγούντα. Θα με ευχαριστούσε. Θα με έκανε χαρούμενο», σημείωσε ο Ρικέλμε, προτού ερωτηθεί ευθέως για το αν θα ήθελε να δει τους Μπλαουγκράνα να εξαφανίζονται εντελώς από τον ποδοσφαιρικό χάρτη.

«Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Θέλω να κερδίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, και όσο για το τι θα συμβεί στους άλλους...».

💥 Enrique Riquelme, en el pódcast 'The Wild Project'



😳 "Quiero ver al Barça en Segunda, me encantaría"



🧐 "Me pondría contento, y si desapareciera también"



⚪️ "Yo quiero que gane el Real Madrid, lo que hagan los demás..."



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/lUz5pfvBxo June 2, 2026

Θυμίζουμε πως οι εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου, με τους δύο υποψηφίους, Ενρίκε Ρικέλμε και Φλορεντίνο Πέρεθ, να έχουν υποσχεθεί σημαντικές μεταγραφές παικτών σε περίπτωση που τελικά εκλεγούν.