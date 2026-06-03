Σύμφωνα με ιταλικό Μέσο, ο Αμερικανός γκαρντ Μαλακάι Φλιν είναι από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους του Άρη.

Καθώς το ζήτημα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη παραμένει το υπ’ αριθμόν 1 ζήτημα στον Άρη, ιταλικό Μέσο αναφέρει ότι οι «κίτρινοι» έχουν «λοκάρει» την περίπτωση του 28χρονου Αμερικανού γκαρντ, Μαλακάι Φλιν, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν με την Μπαχτσεσεχίρ. Για την ακρίβεια, το Sportando αναφέρει ότι ο βραχύσωμος γκαρντ είναι εκ των βασικών στόχων του Άρη προερχόμενος από μια σεζόν στην οποία είχε 17.7 πόντους και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο στο Eurocup.

Ο Μαλακάι Φλιν αντιμετώπισε τον Άρη στη διάρκεια της σεζόν καθώς η Μπαχτσεσεχίρ ήταν στον όμιλο του Άρη στο Eurocup. Στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου είχε προτάσεις και από ομάδες της Euroleague αλλά ήταν απόφαση του ιδίου η παραμονή του στην τουρκική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν με σκοπό την εξασφάλιση μεγάλου συμβολαίου – στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση – αυτό το καλοκαίρι.