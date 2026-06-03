Γνωστό έγινε το εξωπραγματικό ποσό της συμφωνίας του Στεφ Κάρι με την κινεζική εταιρεία παπουτσιών.

Ο Στεφ Κάρι εκτός από τεράστιος παίκτης και κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας, είναι εκ των πρωταγωνιστών και στο εμπορικό κομμάτι και στις αγορές του πλανήτη. Την Τρίτη έγινε γνωστό πως ο θρύλος των Γουόριορς υπέγραψε ένα μεγάλο συμβόλαιο με κινεζική εταιρία.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο σταρ των του Γκόλντεν Στέιτ υπέγραψε συμβόλαιο χορηγίας παπουτσιών με την κινεζική εταιρεία Li-Ning, με τη συμφωνία να είναι για 10 έτη. Η Li-Ning επεκτείνει παγκοσμίως την επιχείρηση Curry Brand του και περιλαμβάνει προϊόντα μπάσκετ, athleisure, αλλά και τη δυνατότητα για τον Κάρι να υπογράφει αθλητές κάτω από τη μάρκα του, και μια πλήρη σειρά γκολφ.

Ο κορυφαίος insider του ΝΒΑ το πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Όπως αναφέρει ο Σαράνια η νέα συμφωνία με τον Κάρι φτάνει τα 400 εκατ. δολάρια, ενώ ο Στεφ είχε και αντίστοιχες προσφορές για να επιλέξει. Όμως τελικά ο Κάρι αποφάσισε να υπογράψει με τη Li-Ning.