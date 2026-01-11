Ο Ντράγκαν Σάκοτα συμπεριέλαβε τον Τζέιμς Νάναλι στην εξάδα των ξένων για το παιχνίδι με τη Μύκονο και ο Αμερικανός αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τα «κιτρινόμαυρα».

Ο Τζέιμς Νάναλι, η τελευταία μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα «κιτρινόμαυρα». Ο Αμερικανός φόργουορντ συμπεριλήφθηκε στην εξάδα των ξένων για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στη Μύκονο (13:00, ΕΡΤ Sports 1 - Live στο Gazzetta).

Πριν από δύο ημέρες, στις 9 Ιανουαρίου, ο Νάναλι έπιασε δουλειά στη Sunel Arena και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της ομάδας.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, άλλωστε, έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα και κατέληξε στην εξάδα των ξένων του με τον Νάναλι. Οι υπόλοιποι που θα τη συμπληρώσουν είναι οι Λούκας Λεκαβίτσιους, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Άντονις Αρμς, Φρανκ Μπάρτλει, ΡεϊΚουάν Γκρέι.

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο δεν προπονήθηκαν οι Δημήτρης Κατσίβελης και Μάρκο Πετσάρκι, με τη συμμετοχή τους να είναι αμφίβολη και την απόφαση να αναμένεται να παρθεί πριν το τζάμπολ.