Παλαίμαχοι ΑΕΚ μπάσκετ: «Όχι στον διχασμό του κόσμου μας, συγχαίρουμε τον Αγγελόπουλο για τη μεγαλύτερη επιτυχία του στην ΚΑΕ»

O Σύλλογος Παλαιμάχων της ΑΕΚ στο μπάσκετ έδωσε συγχαρητήρια στον Μάκη Αγγελόπουλο για το γεγονός πως η SUNEL Arena πέρασε στα χέρια της Ένωσης για τα επόμενα 48 έτη, καλώντας τον κόσμο της ομάδας να μην διχαστεί.

Ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ αποτελεί η 28η Ιουλίου 2026, καθώς με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή η SUNEL Arena πέρασε στα χέρια της «Ένωσης» για τα επόμενα 49 χρόνια! Μια κατάκτηση της διοίκησης του «δικεφάλου» που εργάστηκε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση και πλέον έχει το δικό της «σπίτι» μέχρι το 2075.

Επιπλέον Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία, για την παραχώρηση της SUNEL Arena στους «ερυθρόλευκους» για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Stoiximan GBL, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της «Ένωσης», Original 21 είχαν κανει γνωστή την πρώτη επίσημη αντίδρασή τους, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών και με ανακοίνωση έδειξαν την αντίθεση τους. Συγκεκριμένα τόνισαν πως δεν ήθελαν με τίποτα να πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Επίσης υποστήριξαν πως υπήρχε συνάντηση μεταξύ των οπαδών και του Μάκη Αγγελόπουλου, όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta, εκφράζοντάς του τα παράπονα τους και τονίζοντάς του δια ζώσης, να μην γίνει η συμφωνία με τον Ολυμπιακό, καθώς δεν επιθυμούν να μοιράζονται το γήπεδο.

Η «Original» έγραψε αναλυτικά πως ο Μάκης Αγγελόπουλος «τελείωσε» και έκανε την δική του επιλογή, δίχως να λάβει υπόψιν του το «θέλω» των οπαδών της ΑΕΚ που ήταν ξεκάθαρη η πρόθεσή τους, να μην μοιράζονται το γήπεδο με τον Ολυμπιακό.

Θέση τόσο για την παραχώρηση της SUNEL Arena στην ΑΕΚ για 49 έτη, όσο και για τη... συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, πήρε ο Σύλλογος Παλαιμάχων της Ένωσης. «Συγχαίρουμε τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο για την επιτυχία, τη μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μας, στην 12ετή θητεία του στην ΚΑΕ, και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όποια προσπάθεια καταβάλλει στο μέλλον για την ποιοτική αναβάθμιση του Γηπέδου μας, αλλά και της Ομάδας μας», ανέφερε μεταξύ άλλων και ζήτησαν να μην διχαστεί ο κόσμος.

Αναλυτικά

«Το ΔΣ του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Α.Ε.Κ. χαιρετίζει την ιστορική απόφαση παραχώρησης/χρήσης του Ολυμπιακού Κλειστού Άνω Λιοσίων (SUNEL Arena) -μετά την ευρεία υπερψήφιση της 28ης Ιουλίου 2026, από την Ολομέλεια της Βουλής- για 49 χρόνια στη «Βασίλισσα».

Για πρώτη φορά, από ιδρύσεως του ένδοξου Σωματείου μας, ένα μεγάλο Γήπεδο, με προοπτικές μετεξέλιξης στις τεράστιες εγκαταστάσεις του, θα αποτελεί έδρα της Α.Ε.Κ. λύνοντας ένα αιώνιο πρόβλημα και δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Συγχαίρουμε τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο για την επιτυχία, τη μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μας, στην 12ετή θητεία του στην ΚΑΕ, και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όποια προσπάθεια καταβάλλει στο μέλλον για την ποιοτική αναβάθμιση του Γηπέδου μας, αλλά και της Ομάδας μας.

Με την ευκαιρία της παρούσης ανακοίνωσης, εμείς, οι παλαιοί αθλητές, έχοντας πλήρη επίγνωση της θέσης μας, αλλά και με αίσθημα ευθύνης, σχετικά με την πιθανή προσωρινή συγκατοίκηση με Ολυμπιακό στο «Σπίτι» μας, αναφέρουμε τα κάτωθι: Το γήπεδό μας, που κάποτε δεν βρισκόταν στην τωρινή του κατάσταση, και κάποιοι από την «άλλη πλευρά» ειρωνεύονταν, ή έστω το αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό, σήμερα είναι «Παλάτι» χάρη στις προσωπικές ενέργειες και οικονομικές θυσίες του κυρίου Αγγελόπουλου, και αποτελεί έδρα και της Εθνικής Ομάδας, αλλά και έδρα μεγάλων διοργανώσεων διαφόρων αθλημάτων, πανευρωπαϊκού και παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Η επιλογή για να φιλοξενηθεί μία ομάδα για κάποιους αγώνες στο Γήπεδό μας, εδώ όπου στεγάζεται και η Ιστορία της Ομάδας μας, αποτελεί κατά τη γνώμη μας πράξη αθλητικού πολιτισμού, αλλά εν μέρει και υποχρέωση μας προς την πολιτεία που μας το παραχώρησε. Είναι σεβαστές οι αντιδράσεις μερίδας του λαού μας, αλλά θα πρέπει να είναι τιμή μας, που κάποιοι επιλέγουν το γήπεδό μας, ένα γήπεδο με τις προδιαγραφές αγώνων υψηλών απαιτήσεων, στο πλαίσιο της ανακαίνισης του δικού τους γηπέδου.

Σε κάθε περίπτωση, με την ομάδα που ενδεχομένως φιλοξενήσουμε, παραμένουμε εντός των τεσσάρων γραμμών αντίπαλοι και μάλιστα σφοδροί, και σ’ αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Όμως, δεν θα πρέπει η προσωρινή συνθήκη της πιθανής συγκατοίκησης να προκαλέσει διχασμό εντός της οικογένειάς μας, και ειδικά σε μία περίοδο, όπου ο μπασκετικός χάρτης της Ευρώπης αλλάζει ραγδαία, με την ομάδα μας να διεκδικεί -μέσω των ενεργειών του ιδιοκτήτη της- την καλύτερη δυνατή θέση για το «αύριο» του αθλήματος.

Στο βαθμό, που έχουμε το δικαίωμα, έχοντας προσφέρει στην Ομάδα μας από διάφορα μετερίζια και έχοντας τιμήσει τη φανέλα της σε χαλεπούς καιρούς, ζητούμε σύνεση απ’ όλους αυτές τις ώρες. Με ταπεινότητα και με εκτίμηση.

To Δ.Σ. του ΣΠΑΚΑ».