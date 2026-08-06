Nόλεϊ: «Να ζήσω στιγμές…»

O Λάντερς Νόλεϊ έδειξε τη χαρά του που αποτελεί πλέον παίκτη της ΑΕΚ

Συνεχίζει να ενισχύεται η ΑΕΚ ενόψει της κρίσιμης σεζόν που έρχεται στο BCL και με το NBA Europe να ετοιμάζεται να μπει στις ζωές μας από την αγωνιστική περίοδο 2027-28.. Η Βασίλισσα ανακοίνωσε τον Λάντερς Νόλεϊ που έρχεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της και να γεμίσε τη θέση του small forward.

Το νέο απόκτημα της Ένωσης που την σεζόν που τελείωσε, ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας στην Γαλλία, έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Βασίλισσας και έδειξε την ανυπομονησία του να ζήσει μεγάλες στιγμές.

«Νιώθω υπέροχα, που υπέγραψα συμβόλαιο με μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας. Να ξέρετε, ότι λατρεύω την Αθήνα! Ανυπομονώ να ζήσω στιγμές, που θα κερδίζω αγώνες και που θ’ απολαμβάνω τη συνεργασία μου με την ομάδα και τον Οργανισμό γενικότερα», είπε αρχικά.

«Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου, έπαιξαν τόσο ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, όσο και κάποιοι παίκτες της ομάδας, που τους γνωρίζω καλά από το παρελθόν. Με παρεκίνησαν και με ώθησαν μπορώ να πω, ώστε να υπογράψω τελικά στην ΑΕΚ. Πάνω απ’ όλα, ανυπομονώ να ζήσω την εκπληκτική ενέργεια των οπαδών της ΑΕΚ. Εγώ είμαι πανέτοιμος ώστε να παλέψω, μαζί με τους συμπαίκτες μου, για νίκες και τίτλους», πρόσθεσε.