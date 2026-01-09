Ο Τζέιμς Νάναλι… έπιασε δουλειά και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα «κιτρινόμαυρα» στη «Sunel Arena».

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Τζέιμς Νάναλι, αφότου πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός φόρεσε αμέσως τα «κιτρινόμαυρα» και ενσωματώθηκε στο κλίμα της ομάδας, κάνοντας την πρώτη του προπόνηση, γνωρίζοντας και τους συμπαίκτες του.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα (κεκλεισμένων) με τη Μύκονο στη Sunel Arena (11/01, 13:00).

Ο Νάναλι είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ και τιμιότατος σκόρερ που έχει αφήσει το αποτύπωμα του σε αρκετές ομάδες της Euroleague όπως η Φενέρ, η Μιλάνο, η Μακάμπι και η Παρτίζαν, ενώ έχει και ορισμένες συμμετοχές στο ΝΒΑ. Στη Euroleague μετρά 9.9 πόντους μέσο όρο και 44% στο τρίποντο.



