ΑΕΚ: Φορτσάρει για Μύκονο ο Νάναλι, νοκ άουτ από την προπόνηση οι Κατσίβελης και Πετσάρσκι

Νίκος Καρφής
Νάναλι

Εκτός προπόνησης της ΑΕΚ ενόψει του ματς με τη Μύκονο (11/1, 13:00) οι Κατσίβελης και Πετσάρσκι. Δεύτερη προπόνηση του Νάναλι στα «κιτρινόμαυρα».

Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και υποδέχεται τη Μύκονο σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena (11/1, 13:00). Νέα θέματα προέκυψαν στη «Βασίλισσα», μια μέρα πριν τη μάχη της Stoiximan GBL.

Nοκ άουτ από τη σημερινή προπόνηση τέθηκαν ο Δημήτρης Κατσίβελης (ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο) και ο Μάρκο Πετσάρσκι (ίωση).

Σχετικά με τον Γκρεγκ Μπράουν που ακόμα δεν έχει κάνει το ντεμπούτο του με την Ένωση, παραμένει εκτός δράσης και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας.

Τέλος ο Τζέιμς Νάναλι έκανε τη δεύτερη προπόνηση του με τα κιτρινόμαυρα και έχει πιθανότητες να βρίσκεται στην 12άδα του Σάκοτα για το ματς με τη Μύκονο. Ο έμπειρος περιφερειακός έχει δηλωθεί κανονικά και στη Stoiximan GBL.

     

