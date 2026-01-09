Μαρούσι: Έπειτα από 35 ημέρες αποχωρεί ο Ογκουντίραν
Έπειτα από 35 μέρες απ' την απόκτησή του και μόλις τρεις παρουσίες στη Stoiximan GBL, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Τζόρνταν Ογκουντίραν, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το Μαρούσι.
Ο Νιγηριανός γκαρντ, αποκτήθηκε, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας των Βορείων προαστίων. Ωστόσο, με βάσει τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε, δεν έπεισε τον Ηλία Παπαθεοδώρου και τους συνεργάτες του και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο.
Ο 30χρονος, αγωνίστηκε μόλις σε τρεις αναμετρήσεις με τη φανέλα του Αμαρουσίου, κόντρα σε Καρδίτσα (4 πόντοι, 2 ασίστ), σε Παναθηναϊκό (0π., 1 ριμπάουντ) και Κολοσσό Ρόδου (0π., 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Συνολικά είχε μ.ο, 1.3 πόντοι, 2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.
Θυμίζυμε, το Μαρούσι, ανακοίνωσε σήμερα (08/01), την απόκτηση του Σίλβιο Ντε Σόουζα, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας.
Παναγιώτης Αρταβάνης
