Ο Νίκος Καμαριανός, αποτελεί παρελθόν από τον Κολοσσό Ρόδου και οδεύει προς την Καρδίτσα, την ώρα που η θεσσαλική ομάδα ψάχνει και για γκαρντ.

Ο Κολοσσός Ρόδου, έλυσε τη συνεργασία του με τον Νίκο Καμαριανό μετά τη διπλή θητεία που πέρασε ο αθλητής στη νησιώτικη ομάδα.

Ο 28χρονος φόργουορντ, θα ενσωματωθεί στο σύνολο της Καρδίτσας, για να βοηθήσει τον θεσσαλικό σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του, την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Παπανικολόπουλος, μετά την απόκτηση του Καμαριανού στρέφει το βλέμμα του και προς την απόκτηση ενός γκαρντ, για να δώσει περαιτέρω λύσεις στην περιφέρεια.

Αδύναμος κρίκος, φαίνεται να είναι ο Ελ Έλις, την ώρα που που η Καρδίτσα, έχει μπροστά της πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μετά και την πρόκριση που πήρε στις «16» καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νίκο Καμαριανό. Ευχαριστούμε τον Νίκο για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

