Οι Μέμφις Γκρίζλις, εξετάζουν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Τζα Μοράντ, σύμφωνα με αποκάλυψη του Σαμ Σαράνια.

Φαίνεται πως το ποτήρι ξεχείλισε για τους Μέμφις Γκρίζλις, καθώς εξετάζουν για πρώη φορά το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσουν τον Τζα Μοράντ.

Ο 26χρονος γκαρντ, έχει αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν πως δημιουργεί αρκετά προβλήματα στον σύλλογο. Ωστόσο, η ομάδα του Μέμφις πάντα τον στήριζε με τις μοναδικές ποινές που του είχε επιβάλλει να είναι μόνο χρηματικές.

Τελευταίο περιστατικό που ήρθε στο προσκήνιο, ήταν οι δηλώσεις του Μοράντ έπειτα από ήττα από τους Λέικερς, με τον Αμερικανό να τα «βάζει» με τους προπονητές, για τον χρόνο συμμετοχής του στην αναμέτρηση.

Τότε οι Γκρίζλις, του επέβαλαν χρηματικό πρόστιμο, αλλά στη συνέχεια διέψευσαν τις φήμες περί ανταλλαγής. Δύο μήνες αργότερα συμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του NBA Σαμ Σαράνια, για πρώτη φορά ο σύλλογος που ανήκει από το 2019, άφησε ανοιχτό το περιθώριο παραχώρησής του, μέχρι να κλείσει η περίοδος των trade (5 Φεβρουαρίου).

Ο δις All Star, τη φετινή χρονιά μετράει 19 πόντους και 7.6 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του, λήγει τη σεζόν 2027-2028.