Ο Κρις Σίλβα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και της Ζάλγκιρις σύμφωνα με τους Λιθουανούς.

Η Ζάλγκιρις αναζητά μια νέα προσθήκη στην frontline και ο Κρις Σίλβα, βρίσκεται στο ραντάρ της, σύμφωνα με το Krepsinis.net. Ο σέντερ της ΑΕΚ είναι μεταξύ των βασικών υποψηφίων για τον Ζαλγκίρις, αλλά υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός γύρω του.

Ο 29χρονος σέντερ, ύψους 203 εκατοστών, είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα hot ονόματα στην Ευρώπη μεταξύ των παικτών της πρώτης γραμμής και τον... φλερτάρουν αρκετές άλλες ομάδες της EuroLeague, συμπεριλαμβανομένων και της Μπαρτσελόνα.

Στη Stoiximan GBL μετρά 16,4 πόντους, 6,9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 21,4 πόντους, ανά ματς, ενώ στο Basketball Champions League έχει 14,8 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 μπλοκ Η ΑΕΚ κατέλαβε την 1η θέση στον Όμιλο ΣΤ, κερδίζοντας 5 από τα 6 ματς της.

Aπό την πλευρά της, η Ένωση κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Κρις Σίλβα στη SUNEL Arena, αφού του έχει προσφέρει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Το τωρινό συμβόλαιό του ανέρχεται περίπου στις 400.000 το χρόνο, νούμερο που δεν είναι απαγορευτικό για τις ομάδες της EuroLeague, ενώ πλησιάζει και η εποχή που θα μπορεί να τον διεκδικήσει ομάδα από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς στην 1/1/2026 τίθεται σε ισχύ το EuroLeague out.