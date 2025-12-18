H AEK κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Κρις Σίλβα στη SUNEL Arena και του προσφέρει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Ο Κρις Σίλβα πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και έχει τραβήξει πάνω του τα... φώτα, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από ορισμένες ομάδες της Euroleague.

Πάντως οι άνθρωποι της Ένωσης επιθυμούν την παραμονή του Σίλβα στην ομάδα και έτσι κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν. Η ΑΕΚ έχει κάνει προσφορά για νέο συμβόλαιο στον Σίλβα για να τον κρατήσει στη SUNEL Arena.

Σε αυτή την προσφορά φυσικά υπάρχει και αύξηση των αποδοχών του Γκαμπονέζου σέντερ σε περίπτωση που θα την αποδεχθεί. Μια μεγάλη κίνηση για τη Βασίλισσα, η οποία ωστόσο έχει μεγάλο ανταγωνισμό, αφού ο παίκτης είναι περιζήτητος. Δείχνει με κάθε τρόπο πόσο τον θέλει, αφού είναι εκ των πυλώνων της φετινής σεζόν, ένας πραγματικός οδοστρωτήρας στη ρακέτα. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του πάντως με το ενδιαφέρον που υπάρχει για εκείνον.

Το τωρινό συμβόλαιό του ανέρχεται περίπου στις 400.000 το χρόνο, μαζί με τα μπόνους, νούμερο που δεν είναι απαγορευτικό για τις ομάδες της EuroLeague, ενώ πλησιάζει και η εποχή που θα μπορεί να τον διεκδικήσει ομάδα από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς στην 1/1/2026 τίθεται σε ισχύ το EuroLeague out.

Aπό τους κορυφαίους σέντερ στο BCL με 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά ματς, ενώ στη Stoiximan GBL μετρά 16.4 πόντους και 6.9 ριμπάουντ.