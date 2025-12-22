Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον εβδομαδιαίο απολογισμό των «πεπραγμένων» στην Stoiximan GBL και σχολιάζει την επιστροφή του Χολμς, τα «ερυθρόλευκα» ρεκόρ, την προοπτική του Μόρις και την ομαλή αλλαγή επιπέδου του ΠΑΟΚ.

Αν συμφωνήσουμε ότι η «ταχύτητα» στην οποία κινούνται οι «αιώνιοι αντίπαλοι» δεν μπορεί να γίνει προσεγγίσιμη από την μία μέρα στην άλλη (ειδικότερα όταν από το 2002, o μεν Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 19 πρωταθλήματα και ο δε Ολυμπιακός τα υπόλοιπα έξι), αυτό που μπορούμε να πούμε για τον «δικέφαλο του Βορρά» της μετάβασης από την εποχή Χατζόπουλου σε εκείνη του Μυστακίδη, είναι ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, άλλαξε επίπεδο και προσπέρασε εμφανώς τις υπόλοιπες 3-4 ομάδες με τις οποίες έβραζε στο ίδιο βαθμολογικό «καζάνι».

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς προβάλλει ως ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup και της 3ης θέσης και όσο γρηγορότερα ενταχθούν στην ομάδα οι τρεις νέοι παίκτες που απέκτησε, τόσο πιο ρεαλιστικός θα αρχίσει να φαίνεται ο στόχος της «σφήνας» στο δίπολο του ελληνικού μπάσκετ.

Από την 3η θέση και κάτω μέχρι και την 10η της βαθμολογίας οι αποστάσεις είναι πολύ ρευστές και τις συνολικά επτά ομάδες χωρίζουν μόλις μία νίκη.

Το δε τελευταίο group δυναμικότητας απαρτίζουν οι τρεις εναπομείνασες, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη και βάσει των όσων έχουν παρουσιάσει λίγο πριν τα μέσα της διαδρομής, θα δώσουν σκληρή μάχη για την αποφυγή της τελευταίας θέσης που οδηγεί στην Elite League.

Ας δούμε, όμως, τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά, αρχίζοντας από βαθμολογική σειρά.

Ολυμπιακός: Ο Μόρις και η νέα κατεύθυνση με περισσότερο Ντόρσεϊ!

O πρωτοπόρος στην βαθμολογία έκανε το 11/11 με την κλασική εικονογραφημένη απόδοση του «παίζω όσο χρειάζεται για να κερδίσω», που τον χαρακτηρίζει στην πλειοψηφία των εντός έδρας αγώνων. Όπως συμβαίνει συνήθως το πρόσκαιρο προβάδισμα των φιλοξενούμενων (32-38 στο 15’) προκάλεσε φωνές από τον πάγκο και αγωνιστική αφύπνιση μέσα στο παρκέ και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους.

Το τελικό 100-86 απέναντι στον Κολοσσό αποτέλεσε την 6η «κατοστάρα» στο πρωτάθλημα και είχε την υπογραφή του προσώπου, που φέτος έχει ξεχωρίσει τα μέγιστα από τον Ολυμπιακό.

Ο Τάϊλερ Ντόρσεϊ (41π., 6ρ. & 5ασ. με 9/14 τριπ.), που συνεχίζει να παίζει με πατημένο το γκάζι από τον περασμένο Ιούνιο, κατέγραψε ρεκόρ καριέρας επί ευρωπαϊκού εδάφους στο σκοράρισμα (το 2022 είχε πετύχει 47π. στην G-League), στα εύστοχα τρίποντα αλλά και στο σύστημα αξιολόγησης, αλλά το κυριότερο ήταν ότι επιβεβαίωσε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ότι φέτος οι «ερυθρόλευκοι» είναι η «ομάδα του»!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που παρεμπιπτόντως ξεπέρασε τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη κι έγινε ο ρέκορντμαν στους πάγκους των Πειραιωτών στην Stoiximan GBL με 209 συμμετοχές, εκτός από μπαρουτοκαπνισμένος και ευφυής, είναι πάνω απ’ όλα ένας δίκαιος προπονητής!

Από την άποψη τόσο της επιβράβευσης του 29χρονου διεθνούς Ελληνοαμερικανού guard (ήταν καθοριστικός στους περσινούς τελικούς), όσο και από εκείνη της αξιοποίησης της διαφορετικής διάστασης που προσφέρει στην επίθεση της ομάδας του το παιχνίδι του Καλιφορνέζου, που κακά τα ψέματα είναι ο πιο συνεπής παίκτης του από πλευράς παραγωγικότητας.

Κάπως έτσι, λοιπόν και προφανώς γνωρίζοντας ότι το διάστημα προσαρμογής που απαιτούν οι όποιες αλλαγές στο σύστημά του (όπως π.χ. η μείωση των προσπαθειών αλλά και του χρόνου συμμετοχής του Φουρνιέ και άλλων αλλά και οι περαιτέρω επιπτώσεις στους αυτοματισμούς του συνόλου), έχει δώσει απόλυτη ελευθερία στον Ντόρσεϊ.

Ίσως γιατί κρίνει ότι προϊόντος του χρόνου, ο Ολυμπιακός θα γίνει λιγότερο προβλέψιμος. Και γιατί είναι ο πιο συνεπής παίκτης τους επιθετικά και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγικότητά του. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα τον βοηθήσει ο Μόντε Μόρις.

Ο 29χρονος point-guard με τα 9 χρόνια σημαντικής προϋπηρεσίας στο ΝΒΑ, δείχνει ότι μπορεί να γίνει το κομμάτι που έλειπε για να ενώσει όλα τα υπολοιπα και να συμπληρωθεί το εφετινό παζλ.

Προσοχή! Όχι αυτό που είχε σχεδιάσει ο 60χρονος τεχνικός στην off season, αλλά το αναγκαστικά αναδιαμορφωμένο λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία. Με το αποτελεσματικό passing game και εκτέλεση μέσα από σωστή κυκλοφορία, αλλά και με κάθετο παιχνίδι και αξιοποίηση των ατομικών χαρακτηριστικών των παικτών.

Μην κοιτάτε τα νούμερα του πρώην παίκτη των Cyclones στο Άϊοβα Στέιτ στο ντεμπούτο του (8π., 4ασ. & 2κλ. με 2/5 τριπ. σε 22’). Μετρήστε την διάθεση, το περιεχόμενο των δηλώσεων που έκανε και την ηρεμία που είχε στο παιχνίδι του, χωρίς να εκβιάσει καμία φάση. Οργάνωση, διάβασμα, δημιουργία και όταν χρειάζεται εκτέλεση, αλλά με πολλαπλούς τρόπους (όχι μόν με μακρινό σουτ), θα είναι τα στοιχεία που θα προσδώσει στο παιχνίδι του στον Ολυμπιακό.

Όχι άμεσα, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με την εβδομάδα. Άλλωστε αν κάτι χαρακτήρισε τον Μόρις στην μπασκετική του διαδρομή του στην Αμερική, αυτό ήταν η ποιοτική και ουσιαστική διάρκεια.

Κατά τα άλλα, το «σας ευχαριστώ που με ανέχεστε» του Γιώργου Μπαρτζώκα στο flash interview μετά το ματς, αποτελεί μία ακόμη επίδειξη της ευφυίας του. Φρονώ ότι ο ίδιος γνωρίζει και νιώθει στο πετσί του την φθορά και την ψυχική κόπωση που δημιουργεί στον στενό περίγυρο αλλά και στον κόσμο μία δεύτερη θητεία 7 χρόνων σε έναν τόσο απαιτητικό πάγκο, όπου κάθε εβδομάδα καλείται να δίνει 2 και 3 φορές εξετάσεις!

Το γεγονός ότι ο οργανισμός αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων τον στηρίζει με ζέση, παρ’ ότι δεν εκείνος δεν έχει μετακινηθεί από τον τρόπο που χειρίζεται επικοινωνιακά τα εξωτερικά «χτυπήματα», αποτελεί μία ακόμη «κερδισμένη μάχη» για εκείνον, την οποία δεν θεωρεί σε καμία περίπτωση δεδομένη.

Οι Ροδίτες από την πλευρά τους, παρουσίασαν βελτίωση και οι δύο νέοι παίκτες που έβαλαν στο rotation (o Νίκολς και ο Μακ), δείχνουν ότι θα ελαφρύνουν το βάρος που σηκώνει έως τώρα ο Γκάουντλοκ και θα απελευθερώσουν τόσο τον ίδιο, όσο και τους υπόλοιπους. Το πρώτο σοβαρό «διαγώνισμα» για τον Χαβιέ Καράσκο είναι προγραμματισμένο ακριβώς μετά τα Χριστούγεννα κόντρα στην Μύκονο και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το πως θα βγει η χρονιά.

Παναθηναϊκός: Με Χολμς θα πάει σε άλλη διάσταση!

Η αλήθεια είναι ότι τον Αμερικανό πρώην παίκτη των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι για να έχει βασικό ρόλο στο rotation των «πρασίνων» και εν συνεχεία να μοιραστεί την θέση “5” με τον Λεσόρ (όταν εκείνος θα ήταν σε θέση να επιστρέψει), τον είχαμε δει ελάχιστα έως τώρα.

Όσοι δε, δεν ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που δεν χάνουν παιχνίδι, ίσως να έχουν ξεχάσει την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στην Βιλερμπάν (24π. & 10ρ. με 11/12 σουτ) και την πολύ θετική του εικόνα στο «διπλό» επί της Εφές και αυτό γιατί αμέσως μετά χτύπησε και έμεινε εκτός για σχεδόν 2 μήνες. Σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο και η ενδιάμεση απόκτηση του Φαρίντ και η εντυπωσιακή επίδραση που είχε ο “Manimal” με το καλημέρα!

Η επιστροφή του 32χρονου σέντερ και η πολύ καλή κατάσταση (19π., 4ρ. & 2κλ. με 8/10 σουτ σε 26’) στην οποία έδειξε ότι είναι στη νίκη (97-82) επί του Ηρακλή, δίνει τεράστια την τεράστια πολυτέλεια στον Εργκίν Αταμάν, να διαθέτει δύο mobile σέντερ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας (ο ένας συμπληρώνει τον άλλο), με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την επιθετική ισχυροποίηση (έξτρα πόλος στην εκτέλεση) και την αμυντική θωράκιση της ομάδας.

Κατά τα άλλα και απέναντι σε έναν «Γηραιό», που επί Ζόραν Λούκιτς παίζει πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου και είναι πολύ επικίνδυνος αντίπαλος (ειδικότερα αν υποτιμηθει), ο Παναθηναϊκός βρήκε πολλές λύσεις από τον Τι Τζέι Σορτς (19π., 4ρ. & 2κλ. με 8/10 σουτ σε 26’), στον οποίο πρέπει να πιστώσουμε το πόσο επαγγελματίας είναι και το πόσο εξαιρετική νοοτροπία έχει.

Παρ’ ότι στην Euroleague δεν παίζει όσο αξίζει (για λόγους τακτικής), ο πρώην παίκτης της Παρί αρπάζει από τα μαλλιά όλες τις ευκαιρίες που του δίνονται και δείχνει πόσο πρωταγωνιστικό ρόλο μπορεί να παίξει και πόσο είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του στην επίθεση, την δημιουργία και στην αλλαγή ρυθμού.

Το σίγουρο είναι ότι ελλείψει Σλούκα (έχει ενοχλήσεις στο γόνατο και θα προφυλαχθεί ενόψει Ολυμπιακού), τόσο στο Κάουνας όσο και με το Μαρούσι, θα πάρει έξτρα χρόνο και το ζητούμενο είναι κατά πόσο το «τριφύλλι» θα επηρεαστεί, σε ένα χρονικό σημείο που η συνύπαρξη του Σλούκα με τον Γκραντ στην πεντάδα, έχει προσδώσει ασύλληπτο assist/turnover ratio σε συνδυασμό με πολύ θετική αμυντική παρουσία.

ΠΑΟΚ: Ο Ζντοβτς αποτελεί «εχέγγυο» για να μην χαλάσει η «χημεία»!

Αν και το ματς με τον Πανιώνιο δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο, το ότι ο «δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει να είναι συνεπής στις αρχές που έβαλε το καλοκαίρι ο προπονητής και απλά προσαρμόζεται με θαυμαστή αποτελεσματικότητα στα χαρακτηριστικά των παικτών που προστέθηκαν στο ρόστερ τις τελευταίες 10 μέρες (χωρίς έως τώρα να επηρεάζεται διόλου η απόδοσή του), αποτελεί μεγάλο credit για τον προπονητή του.

Ειδικότερα από την στιγμή που συνεχίζει να κερδίζει πειστικά και έχει φτάσει τις 15 νίκες σε 17 αγώνες όλων των διοργανώσεων, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα.

Με 12 επιπλέον επιθετικά ριμπάουντ και 16 στο σύνολο, οι Θεσσαλονικείς (Μέλβιν 29π. με 11/15 σουτ) έκαναν την διαφορά με τους +15 πόντους από δεύτερη ευκαιρία (21-6) και με τον νεοαποκτηθέντα, Πάτρικ Μπέβερλι (7π., 3ρ. & 6ρ.), να είναι η «ατραξιόν» και να δείχνει σε καλή κατάσταση ενεργειακά (δεδομένης της μεγάλης αγωνιστικής απραξίας), έφτασαν στην 5η συνεχόμενη νίκη (106-88) του σε Ελλάδα και Ευρώπη και εδραιώθηκαν για τα καλά στην 3η θέση.

Ο ΠΑΟΚ που πλέον έχει απόσταση δύο συν ενός βαθμών από την 4η ΑΕΚ, έπαιξε χωρίς την παραμικρή συντήρηση δυνάμεων, ενώ το ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει ξεπεράσει τους 95 πόντους, αποτελεί δείγμα της ποιοτικής του εκτόξευσης.

Μετά και την 4η συνεχόμενη «κατοστάρα», η ομάδα του Ηλία Ζούρου έχει την χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος και το ερώτημα είναι ο έμπειρος τεχνικός θα βελτιώσει το παραπάνω πολύ νευραλγικό κομμάτι (που αποτελεί βασική αρχή της φιλοσοφίας του), όταν δεν έχει παίκτες με αμυντικογενή χαρακτηριστικά...

Η απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαϊδη (8π., 3ασ. & 2κλ) από το Μαρούσι αποτελεί μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο, δεν φτάνει και οι «κυανέρυθροι» χρειάζονται ενίσχυση... χθες! Όχι σε μία αλλά σε αρκετές θέσεις!

Το θέμα είναι ότι ο χρόνος περνάει, έχουμε φτάσει στο τελείωμα του 1ου γύρου (το επόμενο ματς με τον Ηρακλή εκτός θα είναι το τελευταίο για την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο πρώτο μισό της κανονικής περιόδου) και ο «ιστορικός» προβάλλει ως το πρώτο φαβορί για την επιστροφή στην Elite League, μετρώντας 19 ήττες σε 20 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη από την 1η Οκτώβρη και μετά!

ΑΕΚ: Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος έσωσαν την παρτίδα!

Στην Μύκονο, η «Ένωση» έπαιξε πολύ στοχευμένη περιφερειακή άμυνα με γρήγορα hedge out και recover από τους ψηλούς στις αλλαγές, βραχυκύκλωσε τον τρόπο που επιτίθενται οι Αμερικανοί guard των γηπεδούχων και χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση στην επίθεση, έφερε από νωρίς το παιχνίδι στα μέτρα της και έβαλε τα θεμέλια για μία εύκολη νίκη απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο και μία δύσκολη έδρα.

Το +19 του 16ου λεπτου, το +15 του 23ου και το +12 στο 29’, δεν προκαλούσαν ανησυχία από την στιγμή που ο Μπάρτλεϊ (21π. & 5ρ.) με τον Σίλβα (16π. & 8ρ.) και τον Γκρέι (10π. & 4ρ.) έκαναν όπως πρέπει την δουλειά και ήταν παρόντες στο παρκέ.

Όταν προέκυψε η αποβολή του δεύτερου (με 5ο φάουλ που σηκώνει πολλή συζήτηση για το αν υπήρχαν καν παράβαση), όμως και με δεδομένο ότι λίγο νωρίτερα είχε αποβληθεί και ο τιμιότατος Σκορδίλης, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται σκούρα γιατί φορτωμένος (με 4 φάουλ) ήταν και ο Γκρέι.

Αν, λοιπόν, συνυπολογίσουμε ότι η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου βρήκε επιθετικό ρυθμό στο ιδανικό χρονικό σημείο και ευστόχησε σε 7/12 τρίποντα από το 25ο λεπτό και μετά, το ότι η ΑΕΚ κατάφερε να φύγει νικήτρια (77-76) από το κλειστό της Άνω Μεράς και σε βάρος της ροής του αγώνα, δεν το λες και αποτυχία.

Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε χάσει και να μην φτάσει το ματς στο τελευταίο σουτ που αστόχησε ο Μάντζαρης, αν δεν είχε το «καθαρό μυαλό» και τις έξυπνες αποφάσεις που της έδωσαν ο Δημήτρης Κατσίβελης και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο πρώτος που ταξίδεψε αυθημερόν στο «νησί των ανέμων» είχε 5 ασίστ και ένα πολύ σημαντικό καλάθι με ταμπλό (για το 68-73), παίζοντας ουσιαστικά μόνο στο 4ο δεκάλεπτο (από εκείνον ξεκινούσε κάθε play της ομάδας του).

Ο δεύτερος (10π. & 2ρ.) μπορεί να μην σκόραρε στην τελευταία περίοδο, ήταν όμως πολύ επιδραστικός με κλέψιμο, ριμπάουντ, ασίστ, κερδισμένα φάουλ αλλά και με την μετακίνηση και την ανισορροπία που προκαλεί στην άμυνα η ικανότητά του στο μακρινό σουτ αλλά και το midrange.

Η πρωταθλήτρια της Elite League συνέχισε να κερδίζει τις εντυπώσεις, διεκδικώντας τη νίκη απέναντι σε ένα πολύ πιο ποιοτικό αντίπαλο και παίζοντας στα ίσα ένα ματς στο οποίο αγωνίστηκε χωρίς τους δύο ψηλούς παίκτες (Έβανς και Μουρ), γύρω από τους οποίους έγινε ο σχεδιασμός του καλοκαιριού.

Από νωρίς στην σεζόν, έχει δείξει ότι σαν οργανισμός δουλεύει πολύ σκληρά (σε όλα τα επίπεδα) για να ανανεώσει την παρουσία της στα μεγάλα σαλόνια όσο πιο γρήγορα γίνεται... Και μέχρι τώρα τα καταφέρνει πολύ καλά έχοντας «επιδέξιες σφεντόνες» απέναντι σε σύγχρονο «οπλισμό»!

Άρης: «Μαθαίνει» να κερδίζει χωρίς ακόμη να πείθει!

Στο επαγγελματικό μπάσκετ είναι μεγάλη δουλειά οι νίκες χωρίς πειστική απόδοση και πολλώ δε μάλλον όταν ο καλοκαιρινός σχεδιασμός είχε «ανορθογραφίες» και η ομάδα προχώρησε σε αλλαγή προπονητή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν και σε ένα χρονικό διάστημα που ο Άρης προσπαθεί να αποκτήσει σταθερές και πατήματα και να αναδιανείμει τους ρόλους, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται νίκες όπως αυτή (81-76 στην παράταση) απέναντι σοβαρούς αντιπάλους όπως το Περιστέρι.

Έστω κι αν ήρθαν στην παράταση και αν δεν συνδυάστηκαν με θελκτική απόδοση. Ας η εξαιρετική παρουσία του Αμίν Νούα (27π., 3ρ., 2ασ. & 3κοψ. με 5/8 τριπ. σε 33’), ο οποίος ήρθε και ταίριαξε τόσο πολύ γιατί είναι ο τέλειος ρολίστας από το υψηλότερο επίπεδο και μπορεί να σηκώσει όλους τους ρόλους σε μία βαθμίδα πιο κάτω από την Euroleague.

O Ιγκόρ Μίλιτσιτς του έδωσε την ελευθερία και εκείνος ανταποκρίνεται προς όφελος του «αυτοκράτορα» που έφτασε τις 3 συνεχόμενες νίκες και τις 5 στα τελευταία έξι ματς μαζί με το Eurocup και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη στην οποία βρέθηκε μετά το πολύ κακό ξεκίνημα με τις τρεις διαδοχικές ήττες.

Βάλτε και ολίγη από Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ στον «άσο» (μία ο ένας παίζει καλά και μία ο άλλος), χωρίς να είναι η θέση τους και συνυπολογίστε ότι ο Άντζουσιτς ακόμη δεν αποδίδει τα δέοντα και έχετε την πλήρη εικόνα των «κιτρινόμαυρων», που εξακολουθούν να υστερούν στο αμυντικό ριμπάουντ.

Όπως και στην Καρδίτσα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου (Νίκολς 11π. με 4/19 σουτ) «πλήρωσε» το μικρό rotation που έχει ειδικότερα σε απογεύματα που η ομάδα δεν είναι καλά επιθετικά (38,3% εντός πεδιάς) και πολλώ δε μάλλον σε μία σεζόν που δύο απαιτητικά παιχνίδια την εβδομάδα δεν είναι εύκολο να βγουν εις πέρας!

Καρδίτσα: Σταθερά εντός στόχου με όπλο την έδρα της!

Για μία επαρχιακή ομάδα που φέτος τολμησε να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην λαμπερή αλλά κοστοβόρα ευρωπαϊκή περιπέτεια (την κέρδισε με το σπαθί της) και δεν έχει ούτε την εμπειρία, αλλά ούτε το βάθος του ρόστερ για να διαχειριστεί όλο αυτό το επιπλέον βάρος, είναι πολύ σημαντικό να πλησιάζει το τέλος του πρώτου γύρου και ουσιαστικά να μην έχει κάνει κάποια «γκέλα»!

Έστω κι αν όταν ήρθε η εντός έδρας ήττα από τον Ηρακλή, ο «Γηραιός» δεν έδειχνε να έχει την δυναμική που έχει τώρα και ανήκε αποκλειστικά στην κατηγορία των ομάδων που θα παλέψουν για την παραμονή (τώρα δείχνει να απομακρύνεται από το συγκεκριμένο group).

H εύκολη νίκη (103-87) επί του Αμαρουσίου και πρωτίστως η πολύ σημαντική διαφορά, αποκτά αυτομάτως μεγαλύτερη αξία για τους Θεσσαλούς, όχι μόνο γιατί ήρθε μετά από ένα δύσκολο ταξίδι στην Μάλαγα και μία βαριά αλλά φυσιολογική ήττα από την δύο συνεχόμενες χρονιές κάτοχο του BCL, αλλά γιατί επετεύχθη και ουσιαστικά χωρίς τον πιο έμπειρο και πολύ κομβικό παίκτη της ομάδας, τον Λεωνίδα Κασελάκη (υπέστη κάταγμα στην μύτη στο 4ο λεπτό και δεν μπόρεσε να βοηθήσει στο υπολοιπο διάστημα).

Με τέσσερις νίκες σε 5 εντός έδρας παιχνίδια, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου (Χόρχλερ 23π. & 11ρ. με 9/14 σουτ) δείχνει ότι πατάει καλά στα πόδια της και κρατάει την τύχη στα χέρια της.

Το Μαρούσι προχώρησε σε προσθαφαιρέσεις (έφυγαν Περάντες και Νικολαϊδης και ήρθαν Πάπας και Ογκουντίραν), αλλά η εικόνα δεν βελτιώθηκε. Το αντίθετο, μάλιστα, έγινε χειρότερη! Έστω κι αν ο Πάπας (17π. & 2κλ. με 5/6 σουτ) ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου στο «Γιάννης Μπουρούσης»!

Όταν πας να παίξεις ένα τόσο σημαντικό ματς για την μάχη της παραμονής και παρουσιάζεις τέτοιες παιδικές ασθένειες στην άμυνα του pick’n’roll, δέχεσαι 103 πόντους και επιστρέφεις στην βάση σου με 16 πόντους στο κεφάλι, τότε ο προβληματισμός πρέπει να είναι διάχυτος!

Και αυτό γιατι και η επιθετική λειτουργία δείχνει προβληματική (το overdribling του Μέικον τζούνιορ «φωνάζει») και η έλλειψη ενός σκληρού ψηλού περιορίζει αρκετά την αμυντική αντίδραση μέσα στην ρακέτα.