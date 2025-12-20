Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Κλίβελαντ Μέλβιν κυριάρχησε (106-88) του Πανιωνίου στο ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανιώνιο κερδίζοντας με το εμφατικό (106-88) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κλίβελαντ Μέλβιν στο ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι με τη φανέλκα του «δικεφάλου».

Ο Αμερικανός άσος τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ ο Μπέβερλι είχε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Μάθιου Λιούις με 17 πόντους και ο Τζάκσον Κρούζερ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ρεκόρ 8-2, ενώ ο Πανιώνιος μετράει 1 νίκη και 10 ήττες και είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε ένα μικρό προβάδισμα αξιοποιώντας την εξαιρετική εμφάνιση του Κλίβελαντ Μέλβιν και του Τίρι Άλεν (17-13 στο 6.30’’). Ο Πανιώνιος αντέδρασε και με τον Τζέιλεν Χαντς προσπέρασε (21-22 στο 9’), αλλά με καλάθια των Ιατρίδη-Μπέβερλι ο «δικέφαλος» βρέθηκε στο +4 (26-22 στο 10’).

Στη δεύτερη περίοδο, οι «κυανέρυθροι» είχαν απαντήσεις σε κάθε κίνηση του Γιούρι Ζντοβτς και υπήρχε ισορροπία (39-39 στο 16’). Από εκείνο το σημείο όμως και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ «έτρεξε» ένα σερί 15-4 με τον Κλίβελαντ Μέλβιν κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών και έκλεισε το πρώτο 20λεπτο στο +11 (54-43).

Παρότι ο Μάθιου Λιούις και ο Στέντμον Λέμον έβρισκαν τρόπο να σκοράρουν ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ, καθώς είχε μεγαλύτερο πλουραλισμό, αφού δίπλα στον Μέλβιν, επάξια στάθηκαν ο Μουρ, ο Τζόουνς και ο Ταϊρί, ενώ ο Πάτρικ Μπέβερλι στο «ντεμπούτο» του δεν χρειάστηκε να πάρει πολλές πρωτοβουλίες επιθετικά και μοίρασε τη μπάλα σωστά συμβάλλοντας στο +17 (75-58 στο 28’) που διαμορφώθηκε με κάρφωμα του Μάρβιν Τζόουνς. Ο Πανιώνιος προσπάθησε στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση, αλλά η διαφορά έφτασε και στο +26 (86-60 στο 32.30’’).

Η συνέχεια έμοιαζε με τυπική διαδικασία, καθώς οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, ο Πανιώνιος μείωσε αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή, καθώς οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς δεν άφησαν κανένα περιθώριο για να γίνουν τέτοιες σκέψεις από τους παίκτες του Ηλία Ζούρου.

