Σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση, ο Άρης επικράτησε του Περιστερίου με 81-76. Μεγάλο ματς ο Νουά με 27 πόντους και clutch τρίποντο στο τέλος.

Ματσάρα στο Νick Galis Hall που... έσπασαν καρδιές. Τελικά ο Άρης επικράτησε με 81-76 του Περιστερίου αφού ο Νουά το πήρε πάνω του και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης φοβερός ήταν ο Νουά με 27 πόντους και το τρίποντο στην παράταση που κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του Μίλιτσιτς. Από την άλλη πλευρά 10 πόντους με 14 ριμπάουντ είχε ο Φαν Τούμπεργκεν και 10 πόντους με 10 ριμπάουντ ο Κακλαμανάκης. Στους 13 σταμάτησε ο Χάρις.

Πλέον με αυτό το αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες έχουν από 5 νίκες και 5 ήττες στη Stoixixan GBL.

Άρης - Περιστέρι: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί με 16-20 χάρη στον Καρντένας στο 7'. Ο Χάρις έκανε το 14-20 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, με τον Μήτρου Λονγκ να διαμορφώνει το 16-20 στο 10'.

Ο Άρης πάτησε γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να περάσει μπροστά με τον Χάρελ να γράφει το 31-28 στο 16'. Το ημίχρονο τελείωσε στο 39-35 χάρη στον Άντζουσιτς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης σούταρε με 6/11 τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά.

Με Τζόουνς και Νουά ο Άρης ξέφυγε με 7 πόντους στο 27΄' κάνοντας το 55-48. Το Περιστέρι δεν τα παράτησε και έφερε το ματς στα ισα με το καλάθι του Χάρις για το 60-60 στο 35'. Ο Κουλμπόκα σκόραρε για το 71-71 στα 24 δευτερόλεπτα για το τέλος αλλά ο Νίκολς ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση.

O Mήτρου Λονγκ έκανε το 78-73, δύο λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης. Ο Νίκολς μείωσε σε 78-76, όμως ο Νουά με τρίποντο στα 10 δευτερόλεπτα πλήγωσε το Περιστέρι και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 39-35, 58-50, 71-71, 81-76

Ο MVP: Ο Νουά ήταν απίθανος με 27 πόντους και το τρίποντο που... κλείδωσε τη νίκη του Άρη στην παράταση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Φαν Τούμπεργκεν με 10 πόντους και 14 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 5/8 τρίποντ του Νουά.