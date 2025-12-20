Ματσάρα στο Νick Galis Hall που... έσπασαν καρδιές. Τελικά ο Άρης επικράτησε με 81-76 του Περιστερίου αφού ο Νουά το πήρε πάνω του και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης φοβερός ήταν ο Νουά με 27 πόντους και το τρίποντο στην παράταση που κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του Μίλιτσιτς. Από την άλλη πλευρά 10 πόντους με 14 ριμπάουντ είχε ο Φαν Τούμπεργκεν και 10 πόντους με 10 ριμπάουντ ο Κακλαμανάκης. Στους 13 σταμάτησε ο Χάρις.
Πλέον με αυτό το αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες έχουν από 5 νίκες και 5 ήττες στη Stoixixan GBL.
Άρης - Περιστέρι: Το ματς
Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί με 16-20 χάρη στον Καρντένας στο 7'. Ο Χάρις έκανε το 14-20 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, με τον Μήτρου Λονγκ να διαμορφώνει το 16-20 στο 10'.
Ο Άρης πάτησε γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να περάσει μπροστά με τον Χάρελ να γράφει το 31-28 στο 16'. Το ημίχρονο τελείωσε στο 39-35 χάρη στον Άντζουσιτς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης σούταρε με 6/11 τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά.
Με Τζόουνς και Νουά ο Άρης ξέφυγε με 7 πόντους στο 27΄' κάνοντας το 55-48. Το Περιστέρι δεν τα παράτησε και έφερε το ματς στα ισα με το καλάθι του Χάρις για το 60-60 στο 35'. Ο Κουλμπόκα σκόραρε για το 71-71 στα 24 δευτερόλεπτα για το τέλος αλλά ο Νίκολς ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση.
O Mήτρου Λονγκ έκανε το 78-73, δύο λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης. Ο Νίκολς μείωσε σε 78-76, όμως ο Νουά με τρίποντο στα 10 δευτερόλεπτα πλήγωσε το Περιστέρι και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 39-35, 58-50, 71-71, 81-76
Ο MVP: Ο Νουά ήταν απίθανος με 27 πόντους και το τρίποντο που... κλείδωσε τη νίκη του Άρη στην παράταση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Φαν Τούμπεργκεν με 10 πόντους και 14 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 5/8 τρίποντ του Νουά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.