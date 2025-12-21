Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σκόραρε 41, ο Μόντε Μόρις έκανε θετικό ντεμπούτο και ο Ολυμπιακός επικράτησε 100-86 του Κολοσσού, σε μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα μπροστά σε 7.500 κόσμο.

Σε γιορτινό κλίμα ένεκα των ημερών, 7.500 φίλοι του Ολυμπιακού πέρασαν το μεσημέρι της Κυριακής τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να δουν το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο, απλοποίησε τη δουλειά και επικράτησε του Κολοσσού με 100-86 στην 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τρομερό ματς από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ των 41 πόντων, πολύ θετικό το ντεμπούτο του Μόρις, ενώ θυμίζουμε πως εκτός για λόγους ξεκούρασης ήταν οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, με κάκωση άκρου δεξιού ποδός ο Σάσα Βεζένκοβ και φυσικά παρέμεινε εκτός ο Τάισον Γουόρντ.

Ολυμπιακός - Κολοσσός: Ο αγώνας

Μπορεί να είχε ρυθμό επιθετικά ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα, αλλά ο Κολοσσός έβρισκε σκορ στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Οι Πειραιώτες είχαν 4/5 τρίποντα για το αρχικό 17-12 (5'), όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε παράπονα από την άμυνα της ομάδας του.

Ωστόσο ο «καυτός» Πίτερς έφτασε γρήγορα γρήγορα τους 11 πόντους, με τον Ολυμπιακό να ανοίγει την απόστασή του (27-21, 9'). Ο Μόντε Μόρις πάτησε παρκέ για τις πρώτες του στιγμές με τα «ερυθρόλευκα», αλλά ο Κολοσσός αντέδρασε με 0-10 σερί για να πάρει ξανά το προβάδισμα (27-31, 13').

Με τους Ροδίτες μάλιστα να διατηρούν το προβάδισμά τους, ανανεώνοντας διαρκώς επιθέσεις στο καλάθι του Ολυμπιακού. Η διαφορά έφτασε στους 6 (32-38, 16'), με την επαναφορά του Ντόρσεϊ στην πεντάδα να ανατρέπει τα δεδομένα και τον Ολυμπιακό να κλείνει μπροστά το ημίχρονο με 47-45.

Τα τρία διαδοχικά τρίποντα του Ντόρσεϊ με την εκκίνηση του 3ου δεκαλέπτου, έφεραν τη διαφορά σε διψήφιες τιμές και ουσιαστικά απλοποίησαν τη δουλειά για του γηπεδούχους. Αυτός και ο Πίτερς δε σταμάτησαν να σκοράρουν από την περίμετρο και το 70-56 (26') ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό.

Ο Μόρις συνέχισε να παίρνει λεπτά για να βρει ρυθμό, ο Κολοσσός δεν μπόρεσε να μείνει κοντά, μιας και ο Ντόρσεϊ ξεπέρασε τους 40 και το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα ως το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-45, 79-69, 100-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν μπορεί να συγκριθεί η δυναμική των δύο ομάδων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ένα μυθικό μεσημέρι, με 41 πόντους (3/5 2π., 9/14 3π.), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 16 ο Πίτερς, 10 ο Χολ. Πολύ θετικός ο Μόντε Μόρις με 8 πόντους, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, ένα λάθος σε 22 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Το πάλεψε όσο μπορούσε ο Κολοσσός.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλή εμφάνιση του Νίκολς με 12 πόντους και 7 ασίστ.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 F. Ntilikina 19:27 6 2/6 33% 1/2 50% 1/4 25% 1/2 50% 0 0 0 7 3 0 1 0 9 9 16 K. Papanikolaou * 33:26 8 3/8 37% 1/1 100% 2/7 28% 0/0 0% 2 0 2 4 1 1 0 0 14 9 22 T. Dorsey 31:59 41 12/19 63% 3/5 60% 9/14 64% 8/8 100% 1 5 6 5 2 1 0 0 26 45 25 A. Peters 23:13 16 6/10 60% 4/7 57% 2/3 66% 2/2 100% 0 6 6 0 1 0 0 1 15 17 33 N. Milutinov 14:49 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 1 2 17 6 4 G. Bourneles 02:47 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 2 5 G. Larentzakis 03:59 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 2 0 0 0 -6 -1 9 S. Lee 16:40 5 2/7 28% 2/5 40% 0/2 0% 1/4 25% 1 2 3 0 3 1 0 0 -4 -1 11 M. Morris 22:17 8 3/7 42% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 4 1 2 0 0 2 11 21 O. Netziploglou 06:12 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 37 K. Antetokounmpo 03:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 45 D. Hall 21:58 10 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 4/4 100% 2 6 8 3 1 0 0 0 -4 20 TOTAL 200 100 33/67 49% 17/29 58% 16/38 42% 18/22 81% 11 24 35 25 18 6 6 3 125