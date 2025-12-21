Ντόρσεϊ: Επιασε ιστορική πρωτιά για τον Ολυμπιακό!

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ντόρσεϊ
Ο Τάιλέρ Ντόρσεϊ σκόραρε 41 πόντους απέναντι στον Κολοσσό, ευστοχώντας σε 9 τρίποντα, νούμερο που φέρνει τον διεθνή γκαρντ στην κορυφή της λίστας του Ολυμπιακού!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ασταμάτητος απέναντι στον Κολοσσό και με τα 9 τρίποντά του έγραψε ιστορία!

Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού σημείωσε 9 τρίποντα (και 41 συνολικά πόντους), ξεπερνώντας έτσι τα 8 εύστοχα σουτ από τα 6.75 που είχε από την σεζόν 2022-2023 ο Αϊζάια Κάνααν. Με αυτό τον τρόπο έπιασε κορυφή στην λίστα με τα περισσότερα τρίποντα παίκτη του Ολυμπιακού σε έναν αγώνα.

Ο πίνακας με την πρωτιά του Τάιλερ Ντόρσεϊ:

ΝΟΠΑΙΚΤΗΣΑΓΩΝΑΣΣΕΖΟΝΤΡΙΠΟΝΤΑ
1Τάιλερ ΝτόρσεϊΟλυμπιακός-Κολοσσός 100-862025-269
2Αϊζάια ΚάναανΟλυμπιακός-ΑΕΚ 111-712022-238
3Μίλαν ΤόμιτςΟλυμπιακός-ΑΕΚ 90-601997-987
4Μίλαν ΤόμιτςΟλυμπιακός-Άρης 113-842000-017
5Μίλαν ΤόμιτςΟλύμπια Λ.-Ολυμπιακός 104-1052002-037
6Σάσα ΒεζένκοφΚολοσσός-Ολυμπιακός 79-802022-237
7Αϊζάια ΚάναανΆρης-Ολυμπιακός 72-812023-247
8Αϊζάια ΚάναανΜαρούσι-Ολυμπιακός 83-1112023-247

Ξέχωρα από την επίδοση των εννιά τριπόντων, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε σε πολύ μεγάλα νούμερα στο σκοράρισμα και το ranking, με επιδόσεις που κατατάσσονται μέσα στις κορυφαίες τόσο στην ιστορία του Ολυμπιακού, όσο και συνολικά του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Με τους 41 πόντους και πέραν του ότι σημείωσε ρεκόρ καριέρας αφού το προηγούμενο ήταν εκείνο των 29 που είχε στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι με τον Κολοσσό H Hotels Collection…

 

*Σημείωσε μόλις την 3η «40άρα» στην ιστορία του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα (από το 1992-93). Μπήκε έτσι σε μία λίστα που μέχρι σήμερα βρισκόταν μόνο ο Ζάρκο Πάσπαλι…

ΝΟΠΑΙΚΤΗΣΑΓΩΝΑΣΣΕΖΟΝΠΟΝΤΟΙ
1Ζάρκο ΠάσπαλιΔάφνη-Ολυμπιακός 105-1031992-9354
2Ζάρκο ΠάσπαλιΟλυμπιακός-Άρης 87-811992-9344
3Τάιλερ ΝτόρσεϊΟλυμπιακός-Κολοσσός 100-862025-2641
4Ζάρκο ΠάσπαλιΟλυμπιακός-Παναθηναϊκός 78-761992-9339
5Ρόι ΤάρπλεϊΟλυμπιακός-Άρης 95-721993-9437

Επιπλέον, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε την 39η επίδοση 41+ πόντων στην ιστορία της Stoiximan GBL και μόλις την 4η που ήρθε από Έλληνα παίκτη μετά από εκείνες των Στογιάκοβιτς, Κόμματου και Ρογκαβόπουλου.

Ο Ντόρσεϊ είχε 45 στο σύστημα αξιολόγησης του Πρωταθλήματος και αυτή η επίδοση τοποθέτησε τη σημερινή εμφάνιση του στο Top5 της «ερυθρόλευκης» ιστορίας…

ΝΟΠΑΙΚΤΗΣΑΓΩΝΑΣΣΕΖΟΝRANKING
1Σάσα ΒολκόφΟλυμπιακός-Αμπελόκηποι 129-691994-9554
2Ρόι ΤάρπλεϊΟλυμπιακός-Άρης 95-721993-9452
3Νίκολα ΜιλουτίνοφΤρίκαλα-Ολυμπιακός 73-982017-1846
4Ντίνο ΡάτζαΟλυμπιακός-ΑΕΚ 92-942000-0145
5Τάιλερ ΝτόρσεϊΟλυμπιακός-Κολοσσός 100-862025-2645
     

