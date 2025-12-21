Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους προέδρους και τον κόσμο που με ανέχονται»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο σπουδαίο του επίτευγμα και για τους απόντες των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, όπου σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης με 7.500 φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στο πλευρό της ομάδας του. Οι Πειραιώτες κατέγραψαν την έκτη 100άρα τους στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 100-86.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μετά το φινάλε της αναμέτρησης για την σπουδαία του διάκριση στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά και για όλες τις εξελίξεις γύρω από την ομάδα, ενώ αποκάλυψε και το στάδιο της αποκατάστασης του Μουσταφά Φαλ.

Αναλυτικά

«Θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους και τον κόσμο που με ανέχονται. Δεν μπορείς να μην έχεις κίνητρο, γιατί το μπάσκετ σε “πετάει έξω” αν χαλαρώσεις. Η πρωτιά συνοδεύεται και από άλλες σημαντικές πρωτιές, όμως δεν είμαι αριθμολάγνος. Την αποτίμηση θα την κάνω όταν ολοκληρωθεί η θητεία μου στον Ολυμπιακό. Θα ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που βρίσκεται δίπλα μας.

Η πίεση της EuroLeague είναι τεράστια. Κάποιες φορές οι παίκτες νομίζουν ότι θα κερδίσουμε… περπατώντας, όμως αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να βρούμε εκείνους τους δύο-τρεις που θα έχουν τη διάθεση να παίξουν ακόμη και Κυριακή πρωί. Σήμερα, για παράδειγμα, αυτή τη διάθεση την είχε ο Ντόρσεϊ.

Ο Μόρις είναι ένας παίκτης που πρώτα σκέφτεται πώς θα βάλει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι και αυτό για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα μας βοηθήσει πολύ, ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Η ομάδα έχει το ταλέντο και την ποιότητα για να φτάσει ακόμη και στους 100 πόντους, όμως πρέπει να παρουσιαζόμαστε πιο συμπαγείς στην άμυνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Στο μυαλό μας υπάρχει μόνο το πρώτο παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια. Θέλουμε να μπούμε στις γιορτές με μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει μόλις μία ήττα στην έδρα της. Αυτή είναι η προσέγγισή μας».

Για τη διαθεσιμότητα του Γουόρντ: «Όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, ίσως επιστρέψει λίγο νωρίτερα απ’ ό,τι περιμέναμε. Θα υποβληθεί σε μαγνητική τις επόμενες ημέρες, καθώς υπήρχε ένα οστικό οίδημα».

Για τον Φαλ: «Η αποκατάσταση του Φαλ πηγαίνει πολύ καλά σύμφωνα με τους γιατρούς. Τον έχω δει να κάνει σπριντ μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως. Πιστεύω πως θα επιστρέψει μέσα στη σεζόν, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο, οπότε θα το δούμε στο επόμενο διάστημα».